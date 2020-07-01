К минчанину домой пришла милиция. Он считает, это из-за подписки на Telegram-канал

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня в редакцию TUT.BY пришло письмо, где говорилось, что жителя Минска «вызвали домой для обыска, проводимого ГУБОП», и что это может быть связано с «членством в одном из оппозиционных Telegram-каналов». Побеседовали с этим минчанином.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: freestocks.org / Unsplash

Жителя Минска зовут Виталий — он просит не называть его фамилию, но она есть в редакции. По его словам, у него дома проходил не обыск, а «осмотр», и что это действительно связано с Telegram-каналом. Причем, как говорит мужчина, ему называли «три статьи, очень все серьезно, как у Тихановского» и что «в рамках этого осмотра изъяли компьютер на проверку материалов», а также был произведен «осмотр жилища».

На вопрос, является ли Виталий администратором какого-либо Telegram-канала, он ответил отказом. По его словам, он просто подписчик.

— Они апеллируют тем, что я где-то что-то писал в этом плане, и они проводят такие вот проверки или что, я даже не знаю, там какой-то протокол на осмотр был. Не знаю, во что это еще выльется, если честно, — добавляет он.

Виталий говорит, что причина может быть в его подписке на Telegram-канал, который называется «Армия с народом». Дело в том, что мужчина в свое время отслужил, и, как он писал в объяснительной, его внимание привлекло слово «армия» в названии.

Отметим, что фраза «армия с народом» употреблялась в нескольких Telegram-каналах, что публиковали «флешмоб» от силовиков, которые якобы поддерживают протестующих. Правда, насколько информация о флешмобе соответствует действительности, и правда ли в нем участвовали настоящие силовики, нам неизвестно.

Мы обратились за комментарием к пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, однако она сообщила, что у нее пока нет «никакой информации», и пообещала связаться с нами, если будет ею располагать.