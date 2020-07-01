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В Беларуси начался новый флешмоб #пропалаподпись
01.07.2020 20:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
30 июня ЦИК
По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей из поданных 160 тысяч, у Виктора Бабарико — 165 744 из сданных 365 тысяч.
«Потерялись 40 подписей. Собирал у друзей и коллег в мае-июне. Особые приметы — все подписи сделаны с надеждой на позитивные изменения в стране. Очень переживаю за них, так как их мне доверили дорогие мне люди. Нашедшему просьба незамедлительно передать находку в администрацию Московского района города Минска», — написал Александр Демидович у себя в Инстаграм. Напомним, в Московском районе Минска недействительными признали 30 341 подпись за Виктора Бабарико.
Пропали подписи и у этих девушек. В последний раз видели их возле Комаровского рынка: "Подписи были замечены во Фрунзенской районной комиссии по выборам президента РБ. К нашедшему убедительная просьба вернуть их в указанную комиссию по адресу Минск, Кальварийская, 39".
Подписи пропали не только у жителей Московского и Фрунзенских районов Минска. Они пропали у многих людей по всей стране.
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