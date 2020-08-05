Смотрим на Samsung Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live, которые только что представили

Источник материала: IT.Tut.by

Несколько минут назад Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold2 . Кроме них показали еще беспроводные наушники Galaxy Buds Live и Galaxy Watch3. Журналисту 42.TUT.BY удалось провести с этими девайсами какое-то время и составить первое впечатление.





Galaxy Watch3

Официальная цена 41-мм версии Galaxy Watch3 в Беларуси — 999 рублей, 45-мм — 1159 рублей. Продажи стартуют 21 августа.

Вращающийся безель вернулся!



Слева версии на 45 мм, справа на 41 мм

У меня на коротком тесте побывали обе модификации. На мужской руке увеличенная версия часов выглядит солидно — назвать их миниатюрными не получится. То есть часы явно будут превалировать над другими аксессуарами. При этом 41-мм версия производителем позиционируется в качестве устройства, лучше всего подходящего девушкам.

Посмотрите сами, как такая 41-мм версия смотрится на женской руке:









А вот как 45-мм на мужской:









Часы изготавливаются из стали (позже станет доступна титановая модификация), на выбор доступно несколько цветов: черный, серебристый и бронзовый. Ко мне попали 45-мм варианты в черном и серебристом расцветках, а также 41-мм в бронзовом и серебристом. Лично мне больше всего нравится «классическая» черная версия.

Интересно, что по какой-то причине в компании решили перескочить «двойку» в названии смарт-часов и сразу назвать их Watch3. Новое обозначение можно объяснить желанием производителя сильнее дистанцировать оригинальные Galaxy Watch 2018 года (наш обзор ) и Galaxy Watch 3 в глазах покупателей.



Версия часов на 45-мм

А еще в Watch3 вернулись к механическому вращающемуся колесику над циферблатом, с помощью которого можно перемещаться по меню и управлять приложениями.

В прошлогодних Galaxy Watch Active 2 — это отдельная линейка, не путать с нашими Watch — от вращающегося безеля отказались, поверхность была сенсорная. Лично мне решение с «механикой» нравится больше. На уровне ощущений оно делает смарт-часы именно часами, а не просто гаджетом.





Что еще нужно знать: ремешки Galaxy Watch3, как и раньше, можно менять — причем не только на те, что созданы Samsung, но и на любые подходящие от сторонних производителей. Устройство защищено от попадания воды и пыли: с часами даже можно плавать в бассейне (IP68, 5 АТМ). Кроме того, часы поддерживают систему оплаты Samsung Pay, действующую в Беларуси.

Важно! Samsung Galaxy Watch3 могут сопрягаться со смартфонами как на Android, так и на iOS. Но в последнем случае какая-то часть функций работать не будет — все дело в ограничениях от самой Apple. Существуют версии часов — только с Wi-Fi и с LTE. У нас предлагаются обычные Wi-Fi-модели. На них также можно совершать и принимать звонки, но только после подключения к смартфону.

Что с экраном и «железом»

Диагональ экрана 45-миллиметровых Galaxy Watch3 составляет 1,4 дюйма. Оригинальные Galaxy Watch (2018) при этом оснащались панелью на 1,3 дюйма, но сами по себе были массивнее — прогресс. 41-мм версия Galaxt Watch3 обзавелась экраном на 1,2 дюйма.









Разрешение у всех дисплеев одинаковое — 360 на 360 пикселей. Видны ли отдельные точки? Нет. Да и в целом — Super AMOLED-матрица делает свое дело, информация остается хорошо различимой даже под прямыми солнечными лучами. Во всяком случае, во время прогулки с Galaxy Watch3 как днем, так и вечером проблем с распознаванием выводящихся на экран уведомлений не возникало:





А вот особого прогресса с точки зрения технических характеристик не произошло. Во всяком случае, процессором выступает Exynos 9110. Точно такой же чип использовался и два года назад. Правда, объем памяти увеличился. Постоянного хранилища — 8 ГБ (но пользователям доступно меньше), «оперативки» — 1 ГБ.

Например, в память часов можно загрузить музыку, подключить к ним напрямую защищенные от воды наушники и заниматься в бассейне. Но, если честно, интерфейс мог бы быть более отзывчивым и быстрым.

Сколько часы работают на одном заряде

Немного уменьшился объем встроенных аккумуляторов. В увеличенных (45-мм) версиях часов с 472 мАч (в первых Galaxy Watch) до 340 мАч. Как это повлияло на автономность, пока непонятно: с новыми смарт-часами я провел вечер. Если судить по прошлогодним Watch Active2 c таким же процессором и аккумулятором (340 мАч), то рассчитывать больше чем на два-три дня не стоит.

Пример: забрал Galaxy Watch3 на тестирование в середине дня, они были заряжены до 33%. Вечером заряд снизился до 9%. Впрочем, в это время я использовал часы на полную: активировал автоматический трекинг тренировок (подробнее ниже), включил режим с постоянным измерением пульса, выставил яркость экрана выше среднего.

ЭКГ, артериальное давление и менструальные циклы

А вот с фитнес-функциями все стало лучше. Часы, как и раньше, способы мониторить количество пройденных шагов, уровень стресса, в автоматическом режиме измерять пульс.

В Samsung утверждают, что улучшили функцию трекинга качества сна (в частности, их фаз), а также анализа физической активности юзера во время и после тренировок. При этом трекинг тренировки может активироваться как по запросу пользователя, так и автоматически. Например, часы сами поймут, когда вы бегаете или ходите быстрым шагом, и предложат включить соответственный режим тренировки.





Из нововведений — возможность проведения электрокардиограммы (ЭКГ), измерения артериального давления, уровня кислорода в крови, а также отслеживания менструальных циклов. Но есть нюанс: сенсоры измерения ЭКГ и артериального давления в часах присутствуют, но они программно отключены. Для активации функций на это должен дать добро регулятор в каждой стране (условно говоря, местный Минздрав). А для этого часы должны пройти дополнительную сертификацию, что бывает не всегда.

Зато уже исправно работает отслеживание уровня кислорода в крови. С обновлением прошивки обещают добавить функцию для измерения объема усваиваемого организмом пользователя кислорода во время тренировки.

В общей сложности Galaxy Watch3 поддерживают трекинг 39 видов тренировок. Я проверил, как часы измеряют пульс. Разницы в результатах между ними и профессиональным тонометром не было (хотя Samsung не позиционирует смарт-часы как медицинское устройство). Шаги Watch3 измеряют правильно, хотя и в предыдущих моделях особых проблем с этим не наблюдалось.

Galaxy Buds Live

В Беларуси продажи Galaxy Buds Live стартуют одновременно со смарт-часами — 21 августа. Цена — 469 рублей.

Выглядят как фасолины





Хотя официальная презентация наушников состоялась недавно, пресс-рендеры новинки успели просочиться в интернет за несколько недель до анонса. Многие юзеры нарекли гарнитуру «фасолинами», и не спроста — они действительно немного их напоминают.

Зарядный кейс миниатюрным вряд ли назовешь. На одной из фотографий ниже он располагается рядом с кейсом оригинальных Galaxy Buds, вышедших в прошлом году. По сути, разница только в форме: первые квадратные, вторые продолговатые. По толщине кейсы плюс-минус одинаковые.













Сами наушники весят относительно немного — по 5,6 грамма каждый. В активе 12-мм динамики и по три микрофона. Они нужны не только для того, чтобы вести разговор, но и для работы функции активного шумоподавления. В комплекте поставки есть несколько сменных амбушюр. Кроме того, Buds Live способны работать не только с девайсами на Android, но и на iOS.

Дополнительная фишка, которая доступна только в паре со смартфонами серии Note20, — использование Buds Live в качестве беспроводного микрофона. Условно говоря, вести запись видео предлагается на смартфон, а окружающий звук — на гарнитуру.

Сколько работают без подзарядки





В Samsung заявляют, что время работы новых наушников составляет порядка восьми часов — это без включенного режима c шумоподавлением (ANC). При активации ANC время автономной работы составляет около пяти с половиной — шести часов. Зарядный футляр при этом дает дополнительные 15 часов автономности. Как и прежде, заряжаться кейс может как по проводу через порт USB-C, так и беспроводным способом. Например, от смартфона.

Скажу сразу: провести с наушниками у меня вышло меньше суток, полноценно проверить, как они держат заряд, пока не получилось. Но кое-какие выводы сделать все же удалось. Так, за час со 100% «улетело» порядка 20% заряда. И это при включенном «шумодаве».

Активное шумоподавление и качество звука

Главная фишка новых наушников — функция активного шумоподавления. Buds Live анализируют пространство вокруг пользователя, отсекают шумы и создают своеобразный вакуум. Впрочем, полностью отстраниться от внешнего мира все-таки не получится. Наушники способны убирать только низкочастотные шумы.





Пример: находясь в комнате площадью в 20 квадратных метров, я включил телевизор и открыл балкон. Голоса героев ток-шоу по-прежнему были достаточно хорошо слышны, а вот звуки проезжающих в отдалении автомобилей пропали. Примерно так же функция работает и на прогулке. Условно, голос обращающегося к вам человека полностью не пропадет, но фоновые шумы вроде сильного ветра отсекутся.

В теории, ANC может снизить нагрузку на уши при полете или, скажем, в метро. Но сильно я бы на это не рассчитывал. Даже полноразмерные Sony WH-1000XM3 ( наш обзор ) с еще более продвинутой системой активного шумоподавления не способны полностью устранить внешние звуки на взлете или посадке самолета.





Оценивать качество звука и тем более рассказывать об этом — тяжело. Все же этот момент довольно индивидуальный: не факт, что мои ощущения совпадут с вашими. Из объективного — басов по сравнению с оригинальными Galaxy Buds стало меньше. Но оно и понятно: последние изготовлены в форме «затычек», а Buds Live — вкладышей открытого типа. Запас по громкости у новинки приличный — поднимать его выше 60−70% особой надобности нет.

Кроме того, советую попробовать поменять стандартные амбушюры на дополнительные, идущие в комплекте поставки. Они чуть больше стандартных и мне подошли лучше: наушники стали крепче держаться в ушной раковине. При носке гарнитура из ушей не выпадает, но все же обычные «затычки» в этом плане кажутся чуть более надежным решением. Но, возможно, все дело в привычке.