Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорождённого ребёнка в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 2 декабря 2019 года в милицию поступило сообщение о смерти младенца. Следственно-оперативной группой установлено, что около полуночи жительница Бреста уложила своего новорожденного ребёнка спать. Около 8 утра женщина хотела покормить сына, однако обнаружила его в кроватке без признаков жизни.





Прибывшей по вызову матери бригадой скорой помощи констатирована смерть мальчика.

По данному факту Брестским МОСК проводится проверка.

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.