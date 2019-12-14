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Девушка обиделась, что ее не пустили в ночной клуб, и сообщила в милицию, что здание заминировано

15.12.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сегодня, 15 декабря, в 6.45 на телефон милиции 102 в Гродно поступил звонок о том, что в городе заминирован ночной клуб.

К указанному месту выбыли экстренные службы. Эвакуировано 70 посетителей ночного заведения. В результате проверочных мероприятий опасных предметов не обнаружено.

Сотрудниками милиции установлена и оперативно задержана сообщившая о ложном минировании 25-летняя местная жительница.
 

Девушка освидетельствована, согласно медзаключению зафиксировано алкогольное опьянение.

По предварительной информации, мотивом послужила обида девушки на то, что ее не пустили в клуб.

В настоящее время проводится проверка.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня, 15 декабря, в 6.45 на телефон милиции 102 в Гродно поступил звонок о том, что в городе заминирован ночной клуб. К указанному месту выбыли экстренные службы....
 
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