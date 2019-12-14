Девушка обиделась, что ее не пустили в ночной клуб, и сообщила в милицию, что здание заминировано

Сегодня, 15 декабря, в 6.45 на телефон милиции 102 в Гродно поступил звонок о том, что в городе заминирован ночной клуб.
К указанному месту выбыли экстренные службы. Эвакуировано 70 посетителей ночного заведения. В результате проверочных мероприятий опасных предметов не обнаружено.
Сотрудниками милиции установлена и оперативно задержана сообщившая о ложном минировании 25-летняя местная жительница.
Девушка освидетельствована, согласно медзаключению зафиксировано алкогольное опьянение.
По предварительной информации, мотивом послужила обида девушки на то, что ее не пустили в клуб.
В настоящее время проводится проверка.