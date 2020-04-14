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Устанавливается личность мужчины, который в ресторане KFC продал Samsung S10+

14.04.2020 10:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 04.04.2020 в ресторане KFC по Варшавскому шоссе продал мобильный телефон марки Samsung S10+.

Устанавливается личность мужчины, который в ресторане KFC продал Samsung S10+

В случае установления личности сообщить по номеру 80333205616.

 
Теги: Брест
 
 
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  Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 04.04.2020 в ресторане KFC по Варшавскому шоссе продал мобильный телефон марки Samsung S10+. В случае...
 
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