Нарушение правил безопасности привело к смерти работника

Источник материала: Виртуальный Брест

Пинская межрайонная прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя К., 1958 года рождения, которому инкриминировали нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.





Как установлено, нетрезвый К., машинист пневмоколесного крана филиала «Строительное управление №100» ОАО «Строительный трест №2», 20 августа 2019 года при перемещении стрелы с грузом допустил нахождение каменщика Г., 1977 года рождения, который выполнял функции сигнальщика, в зоне работы крана. При выполнении сигнала Г. несвоевременно отключил механизм опускания стрелы крана – это привело к ее столкновению со стеной здания и частичному обрушению на потерпевшего элементов строительных конструкций.

В результате происшествия Г. получил тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Согласно представленным гособвинителем доказательствам суд Пинского района и г.Пинска признал К. виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. По ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением пневмоколесными кранами, сроком на 4 года 6 месяцев.

В пользу близких погибшего с ОАО взыскано 75 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

Пинская межрайонная прокуратура также проверила соблюдение законодательства о труде и охране труда на данном предприятии. По результатам проверки прокурор внес представление администрации организации, после рассмотрения которого 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Служба информации

прокуратуры Брестской области