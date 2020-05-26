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В России лист поликарбоната поднял мужчину в воздух во время урагана, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В Екатеринбурге 25 и 26 мая наблюдается сильный ветер порывами до 28 метров в секунду. Опасный момент, вызванный ураганом, сняли на видео очевидцы. Ветер сорвал с крыши лист поликарбоната, а позже отбросил его на прохожего. Устоять мужчине не удалось. Будьте бдительны — во время такого сильного ветра лучше быть дома.
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Мужчину пришлось отвезти в больницу.
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