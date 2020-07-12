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На Гомельщине в реке Ипуть утонул 10-летний мальчик - упал в воду с обрывистого берега

12.07.2020 10:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мальчик с мамой отдыхал на берегу реки, и играя у воды, упал в реку с обрывистого берега, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Трагедия произошла около 17.00 11 июля 2020 на реке Ипуть в агрогородке Улуковье Гомельского района. 10-летний мальчик вместе с мамой отдыхал на берегу, играл около воды, упал с обрывистого берега в реку и пропал с поверхности воды.

Работники ОСВОД нашли тело ребенка на расстоянии 40−50 метров от места происшествия, на глубине 3 метра и в 5 метрах от берега.

Длина реки Ипуть — 437 километров, ширина на месте происшествия — 40 метров, глубина на месте происшествия — от 2 до 5 метров.

 
 
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Мальчик с мамой отдыхал на берегу реки, и играя у воды, упал в реку с обрывистого берега, сообщает МЧС.
 
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