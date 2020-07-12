На Гомельщине в реке Ипуть утонул 10-летний мальчик - упал в воду с обрывистого берега

Источник материала: Tut.by

Мальчик с мамой отдыхал на берегу реки, и играя у воды, упал в реку с обрывистого берега, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Трагедия произошла около 17.00 11 июля 2020 на реке Ипуть в агрогородке Улуковье Гомельского района. 10-летний мальчик вместе с мамой отдыхал на берегу, играл около воды, упал с обрывистого берега в реку и пропал с поверхности воды.

Работники ОСВОД нашли тело ребенка на расстоянии 40−50 метров от места происшествия, на глубине 3 метра и в 5 метрах от берега.

Длина реки Ипуть — 437 километров, ширина на месте происшествия — 40 метров, глубина на месте происшествия — от 2 до 5 метров.