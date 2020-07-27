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Несколько легковых автомобилей в столице протаранил мусоровоз
Источник материала: БTВ момент аварии они были припаркованы вдоль дороги. В результате происшествия никто не травмирован. По словам водителя машины коммунальных служб, он внезапно почувствовал недомогание во время движения. Шофера доставили в больницу.
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В момент аварии они были припаркованы вдоль дороги. В результате происшествия никто не травмирован. По словам водителя машины коммунальных служб, он внезапно...
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