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Несколько легковых автомобилей в столице протаранил мусоровоз

27.07.2020 18:54 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В момент аварии они были припаркованы вдоль дороги. В результате происшествия никто не травмирован. По словам водителя машины коммунальных служб, он внезапно почувствовал недомогание во время движения. Шофера доставили в больницу.
 
 
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В момент аварии они были припаркованы вдоль дороги. В результате происшествия никто не травмирован. По словам водителя машины коммунальных служб, он внезапно...
 
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