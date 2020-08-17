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МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно
17.08.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зачастую граждане осознанно пренебрегают правилами пожарной безопасности в надежде, что беда с ними не случится. «Так, налицо недавний негативный пример — в городе Коссово, где пенсионер 1950 года рождения сжигал мусор на приусадебном участке. При этом процесс горения осуществлялся на сухой растительности и мужчина не имел первичных средств пожаротушения. Спустя время произошло возгорание сухой растительности, которое ликвидировали уже спасатели», — добавили в ведомстве.
Гражданам стоит помнить, что в Кодексе об административных нарушениях имеется ст.15.58, которая предусматривает ответственность за разведение костров в запрещенных местах и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (1 БВ — Br27).
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