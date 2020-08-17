ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно

17.08.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно


МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно. Такая информация размещена на сайте Брестского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

«Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Делать это нужно в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, вы все делаете правильно. Костер должен быть не ближе 8 м от построек, при этом искры не должны попадать на элементы зданий и сооружений. Не допускается также разведение костров под кронами деревьев», — рассказали в МЧС.

Зачастую граждане осознанно пренебрегают правилами пожарной безопасности в надежде, что беда с ними не случится. «Так, налицо недавний негативный пример — в городе Коссово, где пенсионер 1950 года рождения сжигал мусор на приусадебном участке. При этом процесс горения осуществлялся на сухой растительности и мужчина не имел первичных средств пожаротушения. Спустя время произошло возгорание сухой растительности, которое ликвидировали уже спасатели», — добавили в ведомстве.

Гражданам стоит помнить, что в Кодексе об административных нарушениях имеется ст.15.58, которая предусматривает ответственность за разведение костров в запрещенных местах и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (1 БВ — Br27).

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинском районе в аварии разбился мотоциклист и пострадала трехлетняя девочка
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 августа из-за жары »
Новости дня
Новости ЧП
 
Больше 170 участников акций протеста освободили в Бресте минувшей ночью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика