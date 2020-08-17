Источник материала: Полесская правда







МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно. Такая информация размещена на сайте Брестского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА .

«Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Делать это нужно в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, вы все делаете правильно. Костер должен быть не ближе 8 м от построек, при этом искры не должны попадать на элементы зданий и сооружений. Не допускается также разведение костров под кронами деревьев», — рассказали в МЧС.

Зачастую граждане осознанно пренебрегают правилами пожарной безопасности в надежде, что беда с ними не случится. «Так, налицо недавний негативный пример — в городе Коссово, где пенсионер 1950 года рождения сжигал мусор на приусадебном участке. При этом процесс горения осуществлялся на сухой растительности и мужчина не имел первичных средств пожаротушения. Спустя время произошло возгорание сухой растительности, которое ликвидировали уже спасатели», — добавили в ведомстве.

Гражданам стоит помнить, что в Кодексе об административных нарушениях имеется ст.15.58, которая предусматривает ответственность за разведение костров в запрещенных местах и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (1 БВ — Br27).