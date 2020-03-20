Вспомните ли вы название фильма по одному кадру?

Источник материала: Flytothesky





Считаете, что уже пересмотрели под своим пледиком всю классику мирового кинематографа? Тогда вот вам самый жесткий тест на киномана! Сможете ли вы вспомнить название фильма по одному кадру? По прическе молодого ДиКаприо или по бороде немолодого Моргана Фримана… Это не так просто, как вам кажется, поверьте! Будьте внимательны к деталям. Съемочная команда готова? Камера! Мотор! Поехали, господа!

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