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Вспомните ли вы название фильма по одному кадру?
20.03.2020 16:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Считаете, что уже пересмотрели под своим пледиком всю классику мирового кинематографа? Тогда вот вам самый жесткий тест на киномана! Сможете ли вы вспомнить название фильма по одному кадру? По прическе молодого ДиКаприо или по бороде немолодого Моргана Фримана… Это не так просто, как вам кажется, поверьте! Будьте внимательны к деталям. Съемочная команда готова? Камера! Мотор! Поехали, господа!
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Считаете, что уже пересмотрели под своим пледиком всю классику мирового кинематографа? Тогда вот вам самый жесткий тест на киномана! Сможете ли вы вспомнить...
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