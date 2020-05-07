Что такое кринж и флуд? Тест на знание молодежного сленга

Источник материала: Flytothesky





У вас когда-нибудь была такая ситуация: вы сидите на остановке, рядом с вами подростки что-то обсуждают, а вы понимаете, что ничего не понимаете? Как-будто язык из другой Вселенной. Хайпить, юзать, шерить… Что это вообще такое? Но уверяем вас, все не так страшно. Теперь вместо привычного «ржунимагу» – «ору в голос», вместо «цыпы» — «герла». А помните «превед-медвед»? Теперь это обычное «хай». Специально для вас мы придумали тест на знание молодежного сленга. Хотите себя проверить и узнать, как хорошо вы разбираетесь в новомодных словечках? Тогда желаем удачи:)

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Тест: Знаете ли вы значения разных слов?