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Что такое кринж и флуд? Тест на знание молодежного сленга

07.05.2020 11:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Что такое кринж и флуд? Тест на знание молодежного сленга

У вас когда-нибудь была такая ситуация: вы сидите на остановке, рядом с вами подростки что-то обсуждают, а вы понимаете, что ничего не понимаете? Как-будто язык из другой Вселенной. Хайпить, юзать, шерить… Что это вообще такое? Но уверяем вас, все не так страшно. Теперь вместо привычного «ржунимагу» – «ору в голос», вместо «цыпы» — «герла». А помните «превед-медвед»? Теперь это обычное «хай». Специально для вас мы придумали тест на знание молодежного сленга. Хотите себя проверить и узнать, как хорошо вы разбираетесь в новомодных словечках? Тогда желаем удачи:)

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У вас когда-нибудь была такая ситуация: вы сидите на остановке, рядом с вами подростки что-то обсуждают, а вы понимаете, что ничего не понимаете? Как-будто язык из...
 
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