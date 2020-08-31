ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Знаете ли вы, как называются эти цветы?

31.08.2020 16:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы, как называются эти цветы?

Цветы украшают нашу планету. Какие-то растут сами по себе в дикой природе, а для других нужны определенные условия и уход. Именно поэтому нужно обладать особенными навыками и знаниями, чтобы уметь обращаться с растениями. Но для сегодняшнего теста не нужно быть гуру в ботанике. Достаточно просто знать названия этих цветов. Готовы попробовать свои силы? Тогда вперед!

Ответы:

1. Василек
2. Фиалка
3. Хризантема
4. Нарцисс
5. Гортензия
6. Гипсофила
7. Пион
8. Орхидея
9. Калла
10. Колокольчик

Пройдите также:
Сможете определить, что это: фрукт, ягода или овощ?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цветы украшают нашу планету. Какие-то растут сами по себе в дикой природе, а для других нужны определенные условия и уход. Именно поэтому нужно обладать особенными...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Какой вы персонаж из диснеевского мультфильма?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика