Тест: Знаете ли вы, как называются эти цветы?

Источник материала: Flytothesky





Цветы украшают нашу планету. Какие-то растут сами по себе в дикой природе, а для других нужны определенные условия и уход. Именно поэтому нужно обладать особенными навыками и знаниями, чтобы уметь обращаться с растениями. Но для сегодняшнего теста не нужно быть гуру в ботанике. Достаточно просто знать названия этих цветов. Готовы попробовать свои силы? Тогда вперед!

Ответы:

1. Василек

2. Фиалка

3. Хризантема

4. Нарцисс

5. Гортензия

6. Гипсофила

7. Пион

8. Орхидея

9. Калла

10. Колокольчик

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