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Тест: Знаете ли вы, как называются эти цветы?
31.08.2020 16:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Цветы украшают нашу планету. Какие-то растут сами по себе в дикой природе, а для других нужны определенные условия и уход. Именно поэтому нужно обладать особенными навыками и знаниями, чтобы уметь обращаться с растениями. Но для сегодняшнего теста не нужно быть гуру в ботанике. Достаточно просто знать названия этих цветов. Готовы попробовать свои силы? Тогда вперед!
Ответы:
1. Василек
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Цветы украшают нашу планету. Какие-то растут сами по себе в дикой природе, а для других нужны определенные условия и уход. Именно поэтому нужно обладать особенными...
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