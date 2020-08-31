Тест: Какой вы персонаж из диснеевского мультфильма?

Источник материала: Flytothesky





В детстве мы с диким интересом наблюдали за приключениями Чипа и Дейла, дружбой Винни Пуха и Хрюни, а также любовью Спящей красавицы и ее принца. У всех этих героев мы учились искать свое счастье и преодолевать трудности. У каждого были свои любимые персонажи, на месте которых мы мечтали побывать. Сегодня у вас будет такая возможность. Мы предлагаем узнать, каким героем из старого диснеевского мультика вы могли бы быть.

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