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Тест: Какой вы персонаж из диснеевского мультфильма?

31.08.2020 16:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой вы персонаж из диснеевского мультфильма?

В детстве мы с диким интересом наблюдали за приключениями Чипа и Дейла, дружбой Винни Пуха и Хрюни, а также любовью Спящей красавицы и ее принца. У всех этих героев мы учились искать свое счастье и преодолевать трудности. У каждого были свои любимые персонажи, на месте которых мы мечтали побывать. Сегодня у вас будет такая возможность. Мы предлагаем узнать, каким героем из старого диснеевского мультика вы могли бы быть.

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В детстве мы с диким интересом наблюдали за приключениями Чипа и Дейла, дружбой Винни Пуха и Хрюни, а также любовью Спящей красавицы и ее принца. У всех этих героев...
 
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