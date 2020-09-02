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Тест: Кто вы из известных философов?

02.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Кто вы из известных философов?

Как ни странно, но не не только политики и ученые изменили (и все еще меняют) наше мироздание. Свою лепту также внесли и философы, которые пытались бросить вызов устоявшемуся представлению о том, как выглядит мир. А вам было бы интересно узнать, какой вы философ? Мы сделали для вас тест, который расскажет, на какого мыслителя вы похожи. Вам всего лишь надо ответить на парочку легких вопросов.

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Как ни странно, но не не только политики и ученые изменили (и все еще меняют) наше мироздание. Свою лепту также внесли и философы, которые пытались бросить вызов...
 
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