Какое слово вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: Flytothesky





Сейчас узнаете новое слово, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса.

Яганы – это индейское племя в Чили. Но при чем тут они? Оказывается, в их языке есть слово, которое произносится как «мамихлапинатапай». Так вот, в Книгу рекордов Гиннесса это слово входит как самое емкое слово. То есть им обозначается целая фраза. А перевести его на русский язык одним словом просто невозможно.





Мамихлапинатапай означает взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым.

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