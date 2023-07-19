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Какое слово вошло в Книгу рекордов Гиннесса

19.07.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Какое слово вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Сейчас узнаете новое слово, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса.

Яганы – это индейское племя в Чили. Но при чем тут они? Оказывается, в их языке есть слово, которое произносится как «мамихлапинатапай». Так вот, в Книгу рекордов Гиннесса это слово входит как самое емкое слово. То есть им обозначается целая фраза. А перевести его на русский язык одним словом просто невозможно.

Какое слово вошло в Книгу рекордов Гиннесса
Яганы, 1917

Мамихлапинатапай означает взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым.

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Сейчас узнаете новое слово, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса. Яганы – это индейское племя в Чили. Но при чем тут они? Оказывается, в их языке есть слово,...
 
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