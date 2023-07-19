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Какое слово вошло в Книгу рекордов Гиннесса
19.07.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сейчас узнаете новое слово, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса.
Яганы – это индейское племя в Чили. Но при чем тут они? Оказывается, в их языке есть слово, которое произносится как «мамихлапинатапай». Так вот, в Книгу рекордов Гиннесса это слово входит как самое емкое слово. То есть им обозначается целая фраза. А перевести его на русский язык одним словом просто невозможно.
Мамихлапинатапай означает взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым.
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Сейчас узнаете новое слово, которое входит в Книгу рекордов Гиннесса. Яганы – это индейское племя в Чили. Но при чем тут они? Оказывается, в их языке есть слово,...
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