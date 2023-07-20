Чем в 19 веке окрашивали продукты питания

Источник материала: Flytothesky





Сейчас вы немного больше начнете ценить время, в котором мы живем.

В 19 веке в США и Европе производители продуктов не обязаны были указывать состав на этикетке. И это превращалось в настоящую рулетку. В мясные и молочные продукты, например, вводился стиральный порошок, чтобы увеличить срок хранения. В консервированные овощи добавляли сульфат меди – это пестицид, который при попадании на кожу вызывает ожог.

Но самое крутое делали со сладостями. Вот идешь ты в магазин, покупаешь зеленые леденцы, а потом оказывается, что зеленый цвет конфетам придает мышьяк. Ты берешь с полки красные и желтые конфеты, а потом узнаешь, что эти цвета сладости приобрели благодаря свинцу. Такое вот время.

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