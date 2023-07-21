ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жесткая реклама стирального порошка

21.07.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Жесткая реклама стирального порошка

Самую неоднозначную рекламу стирального порошка сняли давным давно в Китае.

Сперва мы видим, как девушка готовится к стирке. Она кладет вещи в машинку – и вдруг на экране появляется негр. На его лице заметны белые полоски. Видимо, он что-то красил и испачкался. Он подходит к девушке, и та засовывает бедолагу в стиралку. А чтобы парень вдруг не выбрался, она садится на крышку стиралки.

После стирки из машинки вылезает… китаец! Какой же чудо-порошок: все и всех отстирал!

Читайте также:
Спорная реклама зубной пасты из Таиланда

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самую неоднозначную рекламу стирального порошка сняли давным давно в Китае. Сперва мы видим, как девушка готовится к стирке. Она кладет вещи в машинку – и вдруг на...
 
Новости дня
Новости
 
Чем в 19 веке окрашивали продукты питания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

20.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика