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Жесткая реклама стирального порошка
21.07.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Самую неоднозначную рекламу стирального порошка сняли давным давно в Китае.
Сперва мы видим, как девушка готовится к стирке. Она кладет вещи в машинку – и вдруг на экране появляется негр. На его лице заметны белые полоски. Видимо, он что-то красил и испачкался. Он подходит к девушке, и та засовывает бедолагу в стиралку. А чтобы парень вдруг не выбрался, она садится на крышку стиралки.
После стирки из машинки вылезает… китаец! Какой же чудо-порошок: все и всех отстирал!
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Самую неоднозначную рекламу стирального порошка сняли давным давно в Китае. Сперва мы видим, как девушка готовится к стирке. Она кладет вещи в машинку – и вдруг на...
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