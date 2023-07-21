Жесткая реклама стирального порошка

Источник материала: Flytothesky





Самую неоднозначную рекламу стирального порошка сняли давным давно в Китае.

Сперва мы видим, как девушка готовится к стирке. Она кладет вещи в машинку – и вдруг на экране появляется негр. На его лице заметны белые полоски. Видимо, он что-то красил и испачкался. Он подходит к девушке, и та засовывает бедолагу в стиралку. А чтобы парень вдруг не выбрался, она садится на крышку стиралки.

После стирки из машинки вылезает… китаец! Какой же чудо-порошок: все и всех отстирал!

Читайте также:

Спорная реклама зубной пасты из Таиланда