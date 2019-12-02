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Пассажир хотел купить талончик у водителя, а в ответ получил фигу

03.12.2019 07:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажир столичного автобуса № 73 Александр Ю. хотел купить талончик у водителя, а вместо этого увидел «конструкцию из трех пальцев». Видео инцидента парень разместил в интернете.

Автор ролика на YouTube рассказал, что 30 ноября, около 20.00, ехал на автобусе 73-го столичного маршрута. На остановке он обратился к водителю за билетом с десятирублевой купюрой — меньше у него не было.

«На что водитель ответил, что сдачи нет, и предложил ехать „по факту“. Я спросил, что это значит, на что получил ответ: „Нужно было в школе учиться, чтобы не задавать тупые вопросы“. Я промолчал, но сфотографировал карточку водителя. Когда водила увидел, что я фотографирую его карточку, он просто взорвался — стал орать и показал конструкцию из трех пальцев. Потом выскочил из кабины и, глядя на пассажиров, ища поддержки, продолжил орать, что я его провоцирую, угрожаю безопасности движения и сейчас он вызовет милицию», — написал пассажир.

Автор видео сообщил, что его в этой ситуации особенно поразила реакция некоторых пассажиров, которые говорили, что он не прав и не должен снимать.

В ГП «Минсктранс» AUTO.TUT.BY сообщили, что поручили автопарку разбираться в ситуации, но добавили, «что водитель в любом случае не должен был себя так вести».

В автобусном парке № 6, которому принадлежит автобусный маршрут № 73, пояснили, что на выяснение обстоятельств конфликта отводится 10 дней, «но как бы то ни было, водитель будет наказан».

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Автор ролика на YouTube рассказал, что 30 ноября, около 20.00, ехал на автобусе 73-го столичного маршрута. На остановке он обратился к водителю за билетом с десятирублевой...
 
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