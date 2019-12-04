|
Галерея под открытым небом: минские дома превратились в арт-объекты
03.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Художники-граффитисты из разных стран расписали фасады домов в Минске. Площадь произведений получилась более тысячи квадратных метров. За тем, как идет работа над последним арт-объектом, наблюдал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Типичные дома-близнецы в спальном районе Минска превратились в арт-объекты. Панельные фасады стали художественными полотнами. Сейчас над одним из них работает Слим Сафонт, граффитист из Барселоны. Задача для профи – создать рисунок высотой в сорок метров.
Слим в Испании нарисовал не одну сотню граффити. Но минское панно на бетоне особенное: оно создается акриловой краской.
Всего четыре цвета, а получается яркая палитра.
На изображениях – реальные люди, минчане, которых авторы увидели на улицах города. Таким образом художники поделились своими представлениями о Беларуси и ее столице.
Главные герои проекта – дети и подростки, потому и назвали триптих «Будущее». Соседние дома разрисовывали художники из Беларуси и Сербии. Работали мастера бесплатно.
Такое искусство пришлось по душе жителям района. Прохожие то и дело останавливаются и фотографируют. Опросы показали: 80% минчан положительно оценивают стрит-арт.
Терпеть белорусские морозы испанцу Сафонту осталось недолго – пара дней, и работа завершена. К слову, идея вот так преображать жилые дома понравилась и городским властям: предлагают рисовать больше. Уличные художники не против: как потеплеет, обещали приехать снова. Были бы краски и вдохновение.
Такие
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граффитисты расписали более тысячи квадратных метров фасадов. На изображениях – реальные люди, минчане, которых авторы увидели на улицах города.
|
Архив (Разное)
Свежие газеты