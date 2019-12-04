Галерея под открытым небом: минские дома превратились в арт-объекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Художники-граффитисты из разных стран расписали фасады домов в Минске. Площадь произведений получилась более тысячи квадратных метров. За тем, как идет работа над последним арт-объектом, наблюдал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Типичные дома-близнецы в спальном районе Минска превратились в арт-объекты. Панельные фасады стали художественными полотнами. Сейчас над одним из них работает Слим Сафонт, граффитист из Барселоны. Задача для профи – создать рисунок высотой в сорок метров.

«Для меня самое сложное – это нарисовать эскиз. Получить правильные пропорции того рисунка, который хочешь изобразить. Зачастую это затягивается надолго, работаю с черновиками. Только получив тот скетч, который устраивает, приступаю к рисованию на здании», – рассказал художник.

Слим в Испании нарисовал не одну сотню граффити. Но минское панно на бетоне особенное: оно создается акриловой краской.

«Для мурала такого размера требуется примерно две тысячи литров. Это внушительный объем краски, да и краска недешевая. Если купить хорошую, то она может прослужить до десяти лет», – говорит Сафонт.

Всего четыре цвета, а получается яркая палитра. Стрит-арт – это еще и сноровка. Краски приходится смешивать на высоте, да так, чтобы не пролить – иначе рисунок испортишь. Газовая печка нужна для обогрева, да и стена так сохнет лучше.

На изображениях – реальные люди, минчане, которых авторы увидели на улицах города. Таким образом художники поделились своими представлениями о Беларуси и ее столице.

Главные герои проекта – дети и подростки, потому и назвали триптих «Будущее». Соседние дома разрисовывали художники из Беларуси и Сербии. Работали мастера бесплатно.

«Для художников это нести искусство в городскую среду. С точки зрения урбанистки это разнообразие спальных кварталов», – отметил координатор проекта Олег Ларичев.

Такое искусство пришлось по душе жителям района. Прохожие то и дело останавливаются и фотографируют. Опросы показали: 80% минчан положительно оценивают стрит-арт.

«Эстетически мне просто приятно проходить мимо и видеть такую красоту», – призналась девушка.

«Положительно отношусь, это украшение для района», – уверен молодой человек.

«Интересно – такая картина огромная. Особенно процесс рисования. Не знаю, как ребята сидят в такой холод», – недоумевает минчанка.

Терпеть белорусские морозы испанцу Сафонту осталось недолго – пара дней, и работа завершена. К слову, идея вот так преображать жилые дома понравилась и городским властям: предлагают рисовать больше. Уличные художники не против: как потеплеет, обещали приехать снова. Были бы краски и вдохновение.