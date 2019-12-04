Международные эксперты PISA впервые оценили образованность беларусов. Результаты впечатляют

Источник материала: KYKY

В прошлом году Беларусь (благодаря помощи Всемирного банка) впервые присоединилась к программе PISA – это международная программа, которая оценивает ключевые знания 15-летних школьников, а потом показывает уровень образования и его прогресс (если он есть). Сегодня, 3 декабря, в Париже рассказали о результатах в том числе нашей страны. TUT.by выяснил, на каком месте оказались школьники из Беларуси.

Эксперты из PISA изучали навыки и грамотность школьников в чтении, математике, естественных науках, а также измеряли способность применять их в реальной жизни. Всего в исследовании программы участвовали 600 тысяч школьников из 79 стран мира. Из Беларуси – 5803 десятиклассника из 234 школ. По методике PISA, они соизмеримы с результатами 78 333 подростков.

Итак: итоги

В блоке «Чтение» беларуские школьники, как и подростки из Исландии, набрали по 474 балла. Это – 35-й результат из 79 возможных: мы обогнали Израиль, Турцию, Сербию и так далее. На первом месте в чтении оказался Китай (555 баллов), на втором – Сингапур (549 баллов), на третьем – Макао (525 баллов).

Российские школьники набрали чуть больше беларусов – 479 баллов, украинские – чуть меньше (466 баллов). У Латвии – 479 баллов, у Литвы – 477, у Польши – целых 512.

В блоке «Математика» беларуские школьники в среднем набрали 472 балла, и это 38-й результат. Лишь одной строчкой выше разместились школьники из Америки (478 баллов), ниже – Израиль, Турция, Греция, Кипр и так далее. Наивысшие баллы в математике получили подростки из Китая (591), Сингапура 569), Макао (558).

Российские подростки получили 488 баллов, украинские – 453, польские – 516, латвийские – 496, литовские – 481.

В блоке «Естественные науки» средний балл беларуских школьников – 471. Это – 37-й результат из 79 стран. Лучшими и в этом блоке стали школьники из Китая (590), Сингапура (551), Макао (544).

Польша набрала 511 баллов, Латвия – 487, Литва – 482, Россия – 478, Украина – 469.