В Брестском городском центре культуры состоялась акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом

Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие прошло под девизом «Решающая роль сообществ» 29 ноября. Врачи, педагоги, музыканты и учащиеся школ собрались в этот день, чтобы вместе поговорить о профилактике СПИДа и, таким образом, обезопасить себя от случайных рисков.





К слову, акция включала себя не только беседу с обсуждением актуальных вопросов ВИЧ/СПИД, но и разнообразные викторины, конкурсы и даже дискотеку. В дружественной, неофициальной атмосфере специалисты напомнили молодежи о том, что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, кто входит в группы риска и многое другое.





Так, заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ Леонид Глебко рассказал о текущей ситуации по заболеваемости в Брестской области. Важность применения антритетровирусной терапии в лечении ВИЧ-инфекции подчеркнула в своем выступлении заведующий консультативно-диспансерным отделением по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом Брестской областной больницы Людмила Костюкевич. Врач-психотерапевт Брестского областного наркологического диспансера Владислав Прецкайло рассказал о профилактике наркомании и работе с наркопотребителями, акцентируя внимание на том, что человек, в первую очередь, сам ответственен за свое здоровье и свою жизнь, поэтому избавиться от любой зависимости без собственного желания очень сложно. О духовном и нравственном воспитании поговорил с ребятами иерей православного прихода в честь святителя Николая Дмитрий Нагнибеда.

Разнообразные музыкальные номера подарили участникам акции творческие исполнители и коллективы города: Ангелина Пиппер, Юрий Хоревич, любительский коллектив «Брэйк Данс» и образцовый ансамбль мажореток « Victory» Брестского городского центра культуры.

В рамках акции проводилось экспресс-тестирование на ВИЧ: любой желающий мог сдать анализ крови и получить результат в течение 10 минут. По итогам акции было сдано 43 анализа, и все они оказались ВИЧ-отрицательными.