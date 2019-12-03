﻿ В Брестском городском центре культуры состоялась акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом. 21.by
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В Брестском городском центре культуры состоялась акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом

04.12.2019 18:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие прошло под девизом «Решающая роль сообществ» 29 ноября. Врачи, педагоги, музыканты и учащиеся школ собрались в этот день, чтобы вместе поговорить о профилактике СПИДа и, таким образом, обезопасить себя от случайных рисков.

В Брестском городском центре культуры состоялась акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом

К слову, акция включала себя не только беседу с обсуждением актуальных вопросов ВИЧ/СПИД, но и разнообразные викторины, конкурсы и даже дискотеку. В дружественной, неофициальной атмосфере специалисты напомнили молодежи о том, что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, кто входит в группы риска и многое другое.

В Брестском городском центре культуры состоялась акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом

Так, заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ Леонид Глебко рассказал о текущей ситуации по заболеваемости в Брестской области. Важность применения антритетровирусной терапии в лечении ВИЧ-инфекции подчеркнула в своем выступлении заведующий консультативно-диспансерным отделением по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом Брестской областной больницы Людмила Костюкевич. Врач-психотерапевт Брестского областного наркологического диспансера Владислав Прецкайло рассказал о профилактике наркомании и работе с наркопотребителями, акцентируя внимание на том, что человек, в первую очередь, сам ответственен за свое здоровье и свою жизнь, поэтому избавиться от любой зависимости без собственного желания очень сложно. О духовном и нравственном воспитании поговорил с ребятами иерей православного прихода в честь святителя Николая Дмитрий Нагнибеда.

Разнообразные музыкальные номера подарили участникам акции творческие исполнители и коллективы города: Ангелина Пиппер, Юрий Хоревич, любительский коллектив «Брэйк Данс» и образцовый ансамбль мажореток « Victory» Брестского городского центра культуры.

В рамках акции проводилось экспресс-тестирование на ВИЧ: любой желающий мог сдать анализ крови и получить результат в течение 10 минут. По итогам акции было сдано 43 анализа, и все они оказались ВИЧ-отрицательными.

 
 
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  Мероприятие прошло под девизом «Решающая роль сообществ» 29 ноября. Врачи, педагоги, музыканты и учащиеся школ собрались в этот день, чтобы вместе поговорить о...
 
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