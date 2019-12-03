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В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

04.12.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Одессе произошел пожар в здании колледжа. По данным местных СМИ, одна из пострадавших погибла, ещё 21 человек находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил территорию площадью в 3 тысячи квадратных метров. Сотрудников и студентов эвакуировали. Существует угроза обрушения конструкций. Причины ЧП пока неизвестны.

В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

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Новости Украины. В Одессе произошел пожар в здании колледжа. По данным местных СМИ, одна из пострадавших погибла, ещё 21 человек находятся в больнице, сообщили в...
 
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