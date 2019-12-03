В Одессе произошёл пожар в здании колледжа: есть погибшие

Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Одессе произошел пожар в здании колледжа. По данным местных СМИ, одна из пострадавших погибла, ещё 21 человек находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил территорию площадью в 3 тысячи квадратных метров. Сотрудников и студентов эвакуировали. Существует угроза обрушения конструкций. Причины ЧП пока неизвестны.



















