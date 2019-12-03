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Чем будет отличаться нынешняя новогодняя елка в Бресте
04.12.2019 18:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На улице Гоголя больше пятидесяти торговых деревянных домиков предлагают новогодние и рождественские товары. Среди сувениров преобладает тематика восточного календаря, ведь по нему 2020-й — год Белой Металлической Крысы. Так что прилавки заполонили изображения этих животных. Впрочем, художники и дизайнеры постарались сделать различные фигурки крысят максимально милыми и обаятельными.
В этом году двенадцать торговых павильонов впервые установили на главной площади города, по шесть с каждой стороны.
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На улице Гоголя больше пятидесяти торговых деревянных домиков предлагают новогодние и рождественские товары. Среди сувениров преобладает тематика восточного...
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