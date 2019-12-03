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Чем будет отличаться нынешняя новогодняя елка в Бресте

04.12.2019 18:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На улице Гоголя больше пятидесяти торговых деревянных домиков предлагают новогодние и рождественские товары. Среди сувениров преобладает тематика восточного календаря, ведь по нему 2020-й — год Белой Металлической Крысы. Так что прилавки заполонили изображения этих животных. Впрочем, художники и дизайнеры постарались сделать различные фигурки крысят максимально милыми и обаятельными.

Чем будет отличаться нынешняя новогодняя елка в Бресте


На Пушкинской также завлекают иллюминацией продавцы новогодней атрибутики. Здесь раздолье для любителей фастфуда: блины с разными начинками, шаурма, хот-доги и так далее. В одном из ларьков, кроме традиционных кофе и чая, предлагают согреться глинтвейном по три рубля.

Чем будет отличаться нынешняя новогодняя елка в Бресте

В этом году двенадцать торговых павильонов впервые установили на главной площади города, по шесть с каждой стороны.

 
 
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  На улице Гоголя больше пятидесяти торговых деревянных домиков предлагают новогодние и рождественские товары. Среди сувениров преобладает тематика восточного...
 
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