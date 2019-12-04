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В Беларуси ужесточат требования к работе коммунальщиков

04.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Требования к качеству услуг ЖКХ ужесточат в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

За плохую работу коммунальщиков можно будет получить деньги назад – вернут до 30% от уплаченной суммы. Кроме того, для представителей ЖКХ вводится обязательная профессиональная аттестация. Подтверждать ее будет специальное свидетельство.

«Будут происходить ужесточения. Они сегодня закреплены по перерасчетам за ЖКХ, если услуги оказываются с недостатками или не оказываются вовсе. После принятия этого законопроекта мы планируем еще больше ужесточить требования с целью повышения качества услуг. Надо заставить нерадивых коммунальщиков, которые недорабатывают, оказывать услуги в полном объеме, чтобы получать за это деньги», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов.

В Беларуси развивается служба заказчика, работа которой заключается в том, чтобы следить за качеством коммунальных услуг.



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За низкое качество услуг ЖКХ можно будет получить назад до 30% от уплаченной суммы.
 
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