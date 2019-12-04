Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом реестре.





Сколько дней безработные будут отрабатывать на общественных работах в 2020 году

Согласно опубликованной информации, в 2020 году безработные должны будут принимать участие в оплачиваемых общественных работах минимум один раз в месяц.





Речь идёт о полном рабочем дне.





В год безработные должны принять участие в оплачиваемых работах минимум 12 раз.





Перечень, объемы и сроки оплачиваемых работ определены этим же постановлением.









Сообщается, что в Минске в январе-декабре 22 человека будут задействованы на работах по ремонту и строительстве работ.





В апреле-декабре больше тысячи человек задействуют на сельскохозяйственных работах.





В течение 2020 года 47 безработным предоставят возможность заработать в организациях ЖКХ.



