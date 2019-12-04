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Еще одна смерть в мире K-pop: актер и певец Чха Ин Ха найден мертвым

05.12.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Южнокорейские СМИ сообщили о смерти 27-летнего актера Чха Ин Ха. Менеджер восходящей звезды кино обнаружил Чха Ин Ха мертвым в его доме в Сеуле. Причины произошедшего и подробности не сообщаются. По желанию семьи покойного на похоронах будут присутствовать только родственники и близкие друзья, пишет spletnik.


Фото из Instagram пеца

Чха Ин Ха дебютировал в кино в 2017 году, а ранее был членом K-pop-группы Surprise U, которая выпустила два альбома. Новость о его смерти ужаснула фанатов K-pop, так как в течение двух последних месяцев две другие молодые поп-звезды закончили свою жизнь похожим образом.

В октябре СМИ сообщили о смерти 25-летней корейской актрисы и бывшей участницы k-pop-группы Солли. А в ноябре была найдена мертвой в своем доме 28-летняя певица Гу Хара.
В обоих случаях одной из главных версий причины смерти полиция называла самоубийство (Южная Корея имеет самый высокий показатель самоубийств в мире).

Все эти резонансные истории подняли в корейском обществе дискуссию о психологическом давлении на звезд K-pop, в том числе издевательствах и преследованиях со стороны фанатов.

 
Теги: Новости
 
 
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Чха Ин Ха дебютировал в кино в 2017 году, а ранее был членом K-pop-группы Surprise U.
 
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