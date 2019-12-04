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Еще одна смерть в мире K-pop: актер и певец Чха Ин Ха найден мертвым
Источник материала: Tut.by
Южнокорейские СМИ сообщили о смерти 27-летнего актера Чха Ин Ха. Менеджер восходящей звезды кино обнаружил Чха Ин Ха мертвым в его доме в Сеуле. Причины произошедшего и подробности не сообщаются. По желанию семьи покойного на похоронах будут присутствовать только родственники и близкие друзья,
Чха Ин Ха дебютировал в кино в 2017 году, а ранее был членом K-pop-группы Surprise U, которая выпустила два альбома. Новость о его смерти ужаснула фанатов K-pop, так как в течение двух последних месяцев две другие молодые поп-звезды закончили свою жизнь похожим образом.
В октябре СМИ сообщили о смерти 25-летней корейской актрисы и бывшей участницы k-pop-группы Солли. А в ноябре была найдена мертвой в своем доме 28-летняя певица Гу Хара.
Все эти резонансные истории подняли в корейском обществе дискуссию о психологическом давлении на звезд K-pop, в том числе издевательствах и преследованиях со стороны фанатов.
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Чха Ин Ха дебютировал в кино в 2017 году, а ранее был членом K-pop-группы Surprise U.
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