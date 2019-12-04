Минск примет финал четырех мини-футбольной Лиги чемпионов. Приедут «Барселона» и КПРФ

Источник материала: Tut.by

Вчера в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошло совещание, по итогам которого право проведения финала четырех футзальной Лиги чемпионов было доверено Минску, сообщает пресс-служба МФК «Столица».





В решающих матчах встретятся испанские «Барса» и «Мурсия», российские КПРФ и «Тюмень».

Матчи финальной стадии состоятся 23/25 или 24/26 апреля 2020 года. Место проведения — «Минск-Арена».

Отметим, что желание провести турнир также изъявляли Мурсия, Вильнюс и Москва, но успешное проведенные «Столицей» предыдущие соревнования убедили УЕФА в целесообразности отдать Минску третий этап Лиги чемпионов за год, что является рекордом.