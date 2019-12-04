Не рыба, а удочка: Лукашенко объяснил новую модель поддержки малоимущих

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Суверенитет и справедливое отношение к людям – основа политического курса страны. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратился к депутатам Палаты представителей и Нацсобрания прежнего и нового созывов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В начале общения Александр Лукашенко сказал, что если кто-то ждет глобальных заявлений, то такой формат не для этого. Сегодняшняя встреча, скорее, возможность пообщаться и обсудить насущные проблемы с народными избранниками.

Новый парламент начинает работу в непростой период, отметил Александр Лукашенко. Торговые войны, барьеры тормозят развитие экономики. Но выход есть. Инвестиции, повышение производительности труда, экспорт и увеличение рождаемости – залог развития экономики страны. Но белорусам Лукашенко посоветовал учиться действовать самим.

«Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, но создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки», – объяснил глава государства.

Коснулся Лукашенко и международной политики. В частности, отношений с Россией. В начале декабря договору о Союзном государстве двух стран исполняется 20 лет. Говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко отметил, что ее главной темой станет интеграция в сфере экономике.

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос не решен, по грязной нефти. Я говорил: Россия весьма неоднородна, там все по-разному думают. И мы должны это понимать: давления жесточайшие антибелорусские», – заявил белорусский лидер.

Что касается состава нового парламента, то он значительно омолодился. Также в нем будет около 40% женщин.

«Женщины у нас активные, а главное, самые ответственные. Они готовы заниматься политикой несмотря на груз повседневных забот о доме, семье, детях, здоровье, образовании воспитании. Соответственно, они ближе всех к пониманию самых актуальных социальных вопросов, с которыми предстоит работать в ближайшее время», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко напутствовал депутатов: важно сохранить преемственность экономического курса и динамику роста благосостояния белорусов. А залог успеха прост: политическая стабильность в стране и слаженная работа всех ветвей власти. В том числе и парламента.

В таком формате встреча проходит во второй раз. В 2016 году Александр Лукашенко сам посещал Овальный зал, в этот раз депутатов пригласили во Дворец независимости. Президент предлагает, чтобы это стало доброй традицией.

После встречи Александр Лукашенко вручил государственные награды депутатам Палаты представителей и членам Совета республики.