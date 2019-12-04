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Не рыба, а удочка: Лукашенко объяснил новую модель поддержки малоимущих
05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Суверенитет и справедливое отношение к людям – основа политического курса страны. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратился к депутатам Палаты представителей и Нацсобрания прежнего и нового созывов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
В начале общения Александр Лукашенко сказал, что если кто-то ждет глобальных заявлений, то такой формат не для этого. Сегодняшняя встреча, скорее, возможность пообщаться и обсудить насущные проблемы с народными избранниками.
Новый парламент начинает работу в непростой период, отметил Александр Лукашенко. Торговые войны, барьеры тормозят развитие экономики. Но выход есть. Инвестиции, повышение производительности труда, экспорт и увеличение рождаемости – залог развития экономики страны. Но белорусам Лукашенко посоветовал учиться действовать самим.
Коснулся Лукашенко и международной политики. В частности, отношений с Россией. В начале декабря договору о Союзном государстве двух стран исполняется 20 лет. Говоря о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко отметил, что ее главной темой станет интеграция в сфере экономике.
Что касается состава нового парламента, то он значительно омолодился. Также в нем будет около 40% женщин.
«Женщины у нас активные, а главное, самые ответственные. Они готовы заниматься политикой несмотря на груз повседневных забот о доме, семье, детях, здоровье, образовании воспитании. Соответственно, они ближе всех к пониманию самых актуальных социальных вопросов, с которыми предстоит работать в ближайшее время», – отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко напутствовал депутатов: важно сохранить преемственность экономического курса и динамику роста благосостояния белорусов. А залог успеха прост: политическая стабильность в стране и слаженная работа всех ветвей власти. В том числе и парламента.
В таком формате встреча проходит во второй раз. В 2016 году Александр Лукашенко сам посещал Овальный зал, в этот раз депутатов пригласили во Дворец независимости. Президент предлагает, чтобы это стало доброй традицией.
После встречи Александр Лукашенко вручил государственные награды депутатам Палаты представителей и членам Совета республики.
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Президент Беларуси назвал залогом развития экономики страны повышение производительности труда, экспорт и увеличение рождаемости.
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