﻿ The Washington Diplomat: Лукашенко балансирует между Россией и Западом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

The Washington Diplomat: Лукашенко балансирует между Россией и Западом

05.12.2019 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

США и союзники должны уделять больше внимания Беларуси, считает Дерил Дэвис в статье для The Washington Diplomat.

Беларусь, как и Украина, является буфером между Россией и Западом, и Владимир Путин имеет серьезные планы на Беларусь, сравнимые с тем, что произошло в Украине в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым, пишет reform.by

«Россия увеличила давление на Беларусь … политически, экономически и через пропаганду», – считает Владимир Кобец из международной сети стратегических действий по обеспечению безопасности iSANS, которая весной выпустила доклад о российском вмешательстве в Беларусь. Кобец считает, что Россия хочет углубления интеграции, «сначала экономически, а потом и политически» в обмен на экономические преференции. «Фактически это означает сдачу беларусской независимости», – предупреждает он.

В Беларуси и на Западе распространена версия, что Путину нужна интеграция и российско-беларусский союз с единым главой государства, чтобы остаться у власти после 2024 года. Дэвид Крамер, бывший помощник Госсекретаря США, поддерживает ее. «Путин таким образом хочет остаться у власти после 2014 года, потому что, в отличие от Украины и Грузии, которые пытаются войти в западные институты, у Беларуси таких устремлений нет», – считает Крамер.

Однако это не значит, что Лукашенко желает поглощения Беларуси Россией, отмечает издание. Он отверг предложения Москвы о монетарном союзе, единой внешней и военной политике. Осознавая зависимость беларусской экономики от России и видя, как Россия вмешалась в дела Украины, Лукашенко в последние годы осторожно идет на сближение с Западом, ища запасные варианты.


Но отношения Беларуси и Запада всегда были сложными. С 1991 года Минск регулярно обращался к Москве за экономической, военной и другой помощью, и поэтому старался не расстраивать своего донора. Лукашенко установил в стране авторитарный режим, а на ноябрьских выборах в парламент не прошел ни один оппозиционный кандидат. Лукашенко сопротивляется призывам Запада уважать права человека, восстановить гражданские свободы, свободу слова и выражения. В начале 2000-х США и ЕС ввели санкции, а в 2008 году Лукашенко ответил на это высылкой посла США. Тем не менее сегодня отношения между США и Беларусью начинают нормализовываться, и США заявили о готовности обменяться послами.

Крамер считает, что, с одной стороны, это большой шаг, а с другой, в этом нет ничего сложного для Лукашенко. Он предупреждает, что оттепель в беларусско-американских отношениях только кажущаяся, и надеется, что США это понимают. «Мы и ЕС должны напомнить Лукашенко, что мы не будем закрывать глаза на права человека только из-за давления Москвы [на Беларусь]. Он умело укрепляет свою власть, поднимая тревогу по поводу русских, и мы виноваты в том, что попались в эту ловушку», — заявляет он.

Джонатан Катц из немецкого Фонда Маршалла согласен с тем, что Лукашенко нельзя доверять ни в какой ситуации. Но он считает, что российская угроза Беларуси сейчас сильна, как никогда, и Лукашенко это понимает. По его мнению, Кремль значительно усилил давление на Лукашенко ради создания союза.

Катц отмечает, что Лукашенко не глуп: «Он видит [на примерах Грузии и Украины], что Россия и Путин хотят и готовы делать, когда дело касается их интересов». Комментируя недавний визит Лукашенко в Австрию, Катц заявил, что беларусский президент пытается одновременно сохранять хорошие отношения с Россией и ищет внешние рычаги, чтобы уменьшить давление Кремля.

В то же время, считает Катц, Лукашенко все труднее балансировать между Западом и Россией, так как последняя имеет свои планы на Беларусь, и программу действий определяет Путин, а не Лукашенко. «Возможно, что Лукашенко вскоре станет жертвой амбиций Путина и внешней стратегии России. Каждые два года на периферии появляется новая цель. В этот раз ей может стать Беларусь», – считает Катц.

Евгений Прейгерман из Wilson Center не согласен с тем, что российская угроза неминуема. «Настоящая проблема более долгосрочна. Если Беларусь не диверсифицирует свои экономические и международные отношения на постоянной основе, если в стране не будет экономического прогресса, риски беларусскому суверенитету будут расти экспоненциально», – заявил он. Лукашенко осознает эту угрозу и поэтому привлекает инвестиции из Европы и даже Китая, чтобы оторваться от Москвы. После аннексии Крыма Лукашенко не признал его российским, предложил Минск в качестве площадки для переговоров по восточной Украине и в марте этого года даже заявил о необходимости более тесных отношений с НАТО, чем вызвал раздражение Москвы.

Прейгерман считает, что обеспокоенность России по поводу Беларуси естественна, так как Минск долгое время остается союзником и страны имеют общие стратегические экономические и военные интересы. Он напоминает, что союзный договор 1999 года предусматривает равенство сторон, то есть Россия не может выполнить какую-либо часть договора без согласия Беларуси. «Сейчас стороны договорились работать строго в рамках этого договора», – заявляет он.

Критики Лукашенко обеспокоены тем, насколько можно доверять шагам Лукашенко навстречу с Западом и будет ли он защищать независимость Беларуси, если это выйдет за пределы его интересов и политического существования. «Сейчас почти не осталось пространства для маневрирования. Мы надеемся, что Лукашенко и его окружение придут к пониманию того, что Союзное государство и политика России, особенно после 2014 года, представляют угрозу Беларуси, в то время как Запад не является угрозой и не собирается менять режим», – заявляет Кобец.

Крамер считает, что предложения, которые Лукашенко делает Западу, тщательно продуманы, чтобы не вызвать ответную реакцию Москвы. «Мы должны поддерживать народ Беларуси, а не Лукашенко», – считает он.

Прейгерман полагает, что Лукашенко всерьез сближается с Западом. «Он старается застраховаться от различных рисков, и в этом заключается суть внешней политики Беларуси», – считает он. По его мнению, главная проблема сейчас в том, что Беларусь долгое время находилась в изоляции, поэтому сейчас ей очень трудно нормализовать отношения с Западом.

В одном многие эксперты по Беларуси согласны: чтобы установить полноценные отношения с Западом и укрепить страну изнутри, Лукашенко должен ослабить авторитарную власть. Катц считает, что он должен создать гражданское общество, разрешить свободу слова, укрепить национальное самосознание, дать людям понять, что это их государство и они должны его защищать. «Гораздо проще противостоять российской агрессии, если есть независимые СМИ и верховенство права для прямого противодействия», – считает Катц.

Согласно докладу Артема Шрайбмана 2018 года «Дом, который построил Лукашенко», беларусские власти начинают укреплять национальную идентичность, проводят многовекторную внешнюю политику, подчеркивают миротворческую роль Беларуси в регионе.

Шрайбман утверждает, что элиты поддерживают Лукашенко, но в последние годы появилась группа прогрессивных чиновников, которая убеждает Лукашенко в необходимости рыночных реформ. Это, как считает Шрайбман, может привести к установлению в Беларуси более мягкой формы авторитаризма.

Кобец считает, что реформы необходимы для выживания страны. По его мнению, элиты Беларуси должны понять, что если страна не будет отстаивать свою независимость и поддерживать свободы, никто вместо нее этого делать не будет.

Доклад iSANS дает рекомендации, как Беларусь может защищаться от российской агрессии, и рассказывает, что для этого может сделать Запад. Во-первых, международное сообщество должно воспринимать угрозу российскому суверенитету всерьез. Во-вторых, США и международные партнеры должны убедить Лукашенко, что Беларуси нужно сотрудничать с Западом, провести экономические реформы, уважать права человека и верховенство права. Демократические страны должны поддерживать общественные организации и медиа в Беларуси, чтобы страна могла противостоять российской пропаганде и кампаниям дезинформации. При этом рассчитывать на Лукашенко нельзя. «Лукашенко не является реальным гарантом независимости страны. Он – иррациональный игрок, держащийся за власть как гарантию собственной безопасности и не желающий проводить какие-либо реальные реформы», – говорится в докладе.

Другие эксперты считают, что Лукашенко действует рационально и не прогнозируют крупных геостратегических изменений. Бенно Цогг считает, что Беларусь прагматично выбирается из кризиса, стараясь уменьшить зависимость от России и получая вознаграждения за свою лояльность от обеих сторон. «Россия может быть уверена, что Беларусь не пойдет дорогой Украины на Запад, а Европа может не волноваться, что Беларусь станет полностью зависимым от России сателлитом, пока он [Лукашено] остается у власти», – считает он.

Цогг считает, что Запад должна медленно устанавливать взаимное доверие, но в то же время признавать, что «этот авторитарный режим может служить посредником между Западом и Россией,и что такая стабильность имеет определенные преимущества для беларусского народа, Украины и более широкого региона».

«Что именно будет делать Запад, никто не знает. Конечно, западные демократии не хотят, чтобы Россия нарушала суверенитет и целостность еще одной страны, как это было в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году, где конфликт продолжается до сих пор. Но Прейгерман говорит, что трудно знать, что какой будет политика США в отношении Беларуси, а Крамер признает, что может вообразить такой исход, что «однажды мы проснемся и обнаружим, что Россия и Беларусь утвердили сделку». Кобец уверен, что этого можно избежать, если Беларусь начнет проводить масштабные реформы и если США и их партнеры будут поддерживать независимость Беларуси и помогать ей противостоять кампаниям дезинформации со стороны Москвы путем повышения медиаграмотности, а также включив Беларусь в программы USAID, такие как Противодействия пагубному влиянию Кремля (Countering Malign Kremlin Influence Development Framework)», – пишет издание.

Катц считает, что в Вашингтоне начинают это понимать. «Никто не думал, что Россия зайдет так далеко [в ситуации с Беларусью]. Сейчас люди в шоке от того, что Россия тратит столько энергии и ресурсов на страну, которую многие считают союзником России», – говорит он.

Как и многие эксперты, Катц считает, что поведение России по отношению к Беларуси может указывать на следующие шаги Москвы на мировой арене. «Люди думают, что если ты так поступаешь со своим союзником, значит, что-то готовится», – заявил он.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США и союзники должны уделять больше внимания Беларуси, считает Дерил Дэвис в статье для The Washington Diplomat.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорожные работы могут повлиять на движение на белорусско-польской границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика