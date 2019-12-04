Мастера добрых дел: в Минске наградили лучших добровольцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный день добровольцев отмечают в Беларуси. В Минске наградили тех, кто считает, что делать добро просто, передает телеканал «МИР 24».

Получить заслуженные награды собрались волонтеры со всей страны – больше 200 человек. Они находят время навещать ветеранов, воспитанников детских домов, создают приюты для брошенных животных, восстанавливают святыни. И просто помогают обрести веру в доброту человеческого сердца.

В День волонтера активисты дали старт еще одной доброй акции – «Чудеса на Рождество». Уже сейчас каждый может помочь организовать новогодний праздник и сотворить чудо для детей, которым этого особенно не хватает.

«Хочется творить какое-то добро, помогать людям. Это все от сердца. Я считаю, что волонтерство – это болезнь. Стоит только попробовать, и ты уже не можешь остановиться», – сказал волонтер Максим Косович.

«Здесь можно увидеть и школьников, и студентов. И особенно приятно, что здесь ребята, которые трудятся на наших предприятиях. Несмотря на занятость на работе, они всегда находят время, чтобы помочь тем, кто нуждается, дать надежду на чудо. И то, что добрые дела не измеряются, маленькие они или большие, все равно нашим волонтером приятно их делать», – подчеркнула секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Александра Гончарова.

В волонтерском движении Беларуси участвуют более 35 тысяч человек.