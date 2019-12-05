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В самом необычном квартале Минска продают «однушку» с потолком в 4 метра. Посмотрели, как это
Источник материала: Tut.by
Малоэтажная застройка в
Квартира занимает площадь в 42 квадратных метра и расположена на двух уровнях. В объявлении о продаже говорится, что второй уровень хозяевами был сделан самостоятельно. Это дало возможность увеличить площадь квартиры до 45 квадратных метров, а также обустроить на втором уровне полноценную спальню, а кухню объединить с гостиной.
Жилье продается за 66 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 571 за квадратный метр.
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Квадратный метр в такой квартире стоит полторы тысячи долларов в эквиваленте.
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