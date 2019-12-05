В самом необычном квартале Минска продают «однушку» с потолком в 4 метра. Посмотрели, как это

Источник материала: Tut.by

Малоэтажная застройка в Медвежино известна многим благодаря необычному внешнему виду, за который ее чаще критиковали, нежели хвалили. К слову, планировки квартир в этих домах не менее интересные, чем фасады. В переулке Одинцова, 5 сейчас продается однокомнатная квартира, потолки в которой 4,2 метра. Как она выглядит изнутри — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Александр Васюкович

Квартира занимает площадь в 42 квадратных метра и расположена на двух уровнях. В объявлении о продаже говорится, что второй уровень хозяевами был сделан самостоятельно. Это дало возможность увеличить площадь квартиры до 45 квадратных метров, а также обустроить на втором уровне полноценную спальню, а кухню объединить с гостиной.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: Александр Васюкович

Жилье продается за 66 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 571 за квадратный метр.