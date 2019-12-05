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Выборы спикера в парламенте: Андрейченко пошел на четвертый срок

06.12.2019 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Выборы спикера в парламенте: Андрейченко пошел на четвертый срок

фото: kurjer.info

Сегодня депутаты обновленного парламента выбирали спикера. Им четвертый раз подряд стал Владимир Андрейченко.

За Андрейченко проголосовали 109 из 110 депутатов.

Впервые Владимир Андрейченко был избран спикером нижней палаты парламента в октябре 2008 года. Ранее, с 1997 по 2008 год, он был членом Совета республики Национального собрания.

На сессии также выбрали вице-спикера. Его кандидатуру предложил опять же Владимир Андрейченко. В результате голосования она была утверждена. Вице-спикером стал Валерий Мицкевич, передает БЕЛТА.

С 2009 года Мицкевич занимал пост заместителя главы Администрации президента. В 2005-2009 годах был директором Национального центра законопроектной деятельности при президенте, директором Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси.

 
 
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Сегодня депутаты обновленного парламента выбирали спикера. Им четвертый раз подряд стал Владимир Андрейченко.
 
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