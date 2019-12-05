Источник материала: Виртуальный Брест

Об обнаружении канцерогенных примесей в лекарствах с ранитидином стало известно еще в начале этой осени. Популярные таблетки от изжоги изымают из белорусских аптек, сообщили в пятницу в Республиканском центре экспертиз и испытаний в здравоохранении.





Как отметили в РЦЭиЗ, Европейское Медицинское Агентство (EMA) и Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) инициировали оценку ранитидин-содержащих лекарственных средств на наличие канцерогенных примесей, в связи выявлением в небольших количествах примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) в данных препаратах.

"Примесь N-нитрозодиметиламин классифицируется как соединение с вероятными канцерогенными свойствами на основании результатов исследований на животных. Примесь присутствует в некоторых продуктах питания и в воде, исходя из имеющихся данных не причиняет вреда при приеме внутрь в небольших количествах", - отметили в центре.

Как напомнили в РЦЭиЗ, ранитидин подавляет секрецию соляной кислоты и применяется для лечения и профилактики язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагита и других состояний, требующих подавления секреции соляной кислоты.

Сегодня в Беларуси продаются таблетки с ранитидином российского и польского производства: Ранигаст и Ранитидин-Акос. Польский производитель добровольно отозвал свой препарат ранее, теперь аналогичное решение принято и относительно российского лекарства - то есть его также скоро не будет в белорусских аптеках.

"Ввиду отсутствия на сегодняшний день на территории Республики Беларусь других поставщиков ранитидин-содержащих лекарственных средств в таблетированной форме, временно рекомендуется при новых назначениях ранитидина использовать альтернативную терапию – фамотидин или препараты группы ингибиторов протонной помпы", - отметили в центре.

Пациентам, применявшим эти препараты, рекомендовали обращаться к врачам для альтернативной терапии.

Европейские страны начали отзывать препараты с ранитидином в начале осени. Позже такие решения начали принимать и в США.