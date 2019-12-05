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Брестская область почти в 1,5 раза нарастила экспорт в страны дальней дуги

06.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятия Брестской области в январе-октябре текущего года почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го нарастили экспорт в страны дальней дуги. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская область почти в 1,5 раза нарастила экспорт в страны дальней дуги

Объем экспорта юго-западного региона за 10 месяцев составил $2,1 млрд. Продукция отгружалась в 105 стран мира. В частности, на 15,4% выросли поставки в Европейский союз, почти в полтора раза - в страны дальней дуги (Африку, Азию, Австралию и Океанию). В полтора раза по сравнению с прошлым годом увеличился экспорт в Китай, в январе-октябре туда отправлено продукции на $28,5 млн.

Анатолий Лис отметил, что рынок КНР производители Брестской области активно начали осваивать несколько лет назад. "Это большой и перспективный рынок, интересный для нас, особенно касаемо поставок продовольствия. Наши крупные производители, такие как Барановичская птицефабрика "Дружба", Брестский мясокомбинат, Березовский мясоконсервный комбинат, получили лицензии и поставляют туда продукцию. Нацелены в дальнейшем осваивать китайский рынок более значительными темпами", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома.

Наибольший объем товаров с брестской маркой отправляется в Россию, Польшу, Казахстан, Украину, Германию, Литву. В основном за рубеж область поставляет молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи, рапсовое масло, щебень, плиты ДСП, пило- и лесоматериалы, детские игрушки. В январе-октябре предприятия региона открыли девять новых рынков сбыта, начали отгружать продукцию в Афганистан, Бангладеш, Гвинею, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Нигер, Руанду, Сирию, Эль-Сальвадор.

 
 
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