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Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийский чемпион, известный белорусский теннисист Максим Мирный претендует на включение в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Такое решение озвучили на заседании Исполкома МОК, которой проходит в Лозанне. Избрание новых 30 членов комиссии атлетов состоится в 2020 году во время летних Олимпийских игр в Токио.
Максим Мирный, олимпийский чемпион:
Если честно сказать, это было моей детской мечтой – быть задействованным в олимпийском движении. На протяжении многих Олимпиад была огромная честь для меня представлять нашу страну в роли спортсмена на Олимпиадах. Ну а сейчас, наверное, если можно так сказать, в роли администратора.
Если удастся пробиться в эту комиссию, то я буду относиться к возложенной на меня ответственной работе с большой честью.
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Максим Мирный о своей кандидатуре на избрание в комиссию атлетов МОК: «Это было моей детской мечтой»
Новости Беларуси. Олимпийский чемпион, известный белорусский теннисист Максим Мирный претендует на включение в комиссию атлетов Международного олимпийского...
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