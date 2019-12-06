Вы не поверите, но открыли проезд по ул. Маслова (от Вульковского кольца до Ковельской)

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока название улицы Маслова ещё, кажется, не утверждено, по крайней мере недавно было объявлено повторное общественное обсуждение . Но в целом никто не имеет ничего против - Маслова так Маслова, главное откройте побыстрее, просили люди . Этот участок был закрыт с 1 апреля 2019 года





И вот, похоже, дождались. Пользователи сайта сообщили - проехать уже можно, мы проверили и убедились, что это действительно так.





Запрещающих знаков нет - значит можно. Официально об открытии проезда не сообщалось.





Будьте внимательны, здесь интенсивное движение строительной техники. Часть проезда пока не завершено, часть вообще ещё не трогали, но про способность дорожных служб работать в условиях, когда движение не останавливается вообще мы в курсе. Достаточно вспомнить Кобринский мост.