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Вы не поверите, но открыли проезд по ул. Маслова (от Вульковского кольца до Ковельской)
07.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока название улицы Маслова ещё, кажется, не утверждено, по крайней мере недавно было объявлено
И вот, похоже, дождались. Пользователи сайта сообщили - проехать уже можно, мы проверили и убедились, что это действительно так.
Запрещающих знаков нет - значит можно. Официально об открытии проезда не сообщалось.
Будьте внимательны, здесь интенсивное движение строительной техники. Часть проезда пока не завершено, часть вообще ещё не трогали, но про способность дорожных служб работать в условиях, когда движение не останавливается вообще мы в курсе. Достаточно вспомнить Кобринский мост.
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Пока название улицы Маслова ещё, кажется, не утверждено, по крайней мере недавно было объявлено повторное общественное обсуждение. Но в целом никто не имеет...
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