Лолита Милявская перед камерой сняла макияж и показала настоящее лицо без косметики

Источник материала: Новости Волковыска

Одна из самых скандальных певиц российского шоу-бизнеса Лолита Милявская перед камерой сняла макияж и показала всем своим поклонникам лицо без макияжа.

Так, знаменитость без фильтров и фотошопа всем своим поклонникам продемонстрировала концертный макияж, а также рассказала и показала, как она ухаживает за своим лицом.

Лолита сняла накладные ресницы, смыла весь макияж, и наложила на лицо маску. Данный ролик появился на личной странице певицы в «Инстаграм».

«Это один из дней гастрольного тура. Всё, как есть. Фильтров не будет принципиально‼ Усталость после концерта на лице. Даже скрывать не буду. Но благодаря тестированию разной косметики, мысли вернулись в женское русло. Не забывайте любить себя, как бы не уставали!!! В организме сразу начинаются сказочные процессы и мысли о прекрасной женщине с Вашим именем», – написала Лолита в описании.

Отметим, поклонники были в восторге от ролика. При этом многие восхитились натуральной красотой певицы.

«Лолита, Вы самая настоящая наша звезда. Без прикрас и лжи! Мы Вас обожаем. Как Вам удалось остаться настоящей в нашем шоу-бизнесе?», «Уважение к вам огромное, Лолита, за ваш титанический труд!», «Вы наша королева, вам и фильтры не нужны!!! Хочу на концерт!!! Самая лучшая на свете. Очень-очень сильно люблю вас», «Вы лучшая, как же я вас обожаю. Красавица, как всегда», – написали подписчики.



