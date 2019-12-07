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Лукашенко в поздравлении Путину рассказал об успехах Союзного государства

08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает сайт белорусского лидера.

Лукашенко выразил убеждение, что страны смогут придать новую динамику реализации этого документа.

«Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства», – отметил он.

На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение, добавил президент Беларуси.

«Главная задача – обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия», – подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко рассказал о достижениях двух в рамках Союзного государства. Москва и Минск координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Две страны создали общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство, а их граждан не разделяют границы, визы, таможни.

Ранее поздравления Лукашенко в связи с 20-летием СГ направил Путин. Он высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии. Документ вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. Накануне в Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко, их основной темой стало углубление интеграции в рамках Союзного государства.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси выразил уверенность, что договор о создании Союзного государства, подписанный ровно 20 лет назад, ждет новая динамика.
 
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