Лукашенко в поздравлении Путину рассказал об успехах Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает сайт белорусского лидера.

Лукашенко выразил убеждение, что страны смогут придать новую динамику реализации этого документа.

«Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства», – отметил он.

На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение, добавил президент Беларуси.

«Главная задача – обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия», – подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко рассказал о достижениях двух в рамках Союзного государства. Москва и Минск координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Две страны создали общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство, а их граждан не разделяют границы, визы, таможни.

Ранее поздравления Лукашенко в связи с 20-летием СГ направил Путин. Он высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества.