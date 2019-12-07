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Лукашенко в поздравлении Путину рассказал об успехах Союзного государства
08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства, сообщает сайт белорусского лидера.
Лукашенко выразил убеждение, что страны смогут придать новую динамику реализации этого документа.
На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение, добавил президент Беларуси.
Лукашенко рассказал о достижениях двух в рамках Союзного государства. Москва и Минск координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Две страны создали общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство, а их граждан не разделяют границы, визы, таможни.
Ранее поздравления Лукашенко в связи с 20-летием СГ направил Путин. Он высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии. Документ вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. Накануне в Сочи
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Президент Беларуси выразил уверенность, что договор о создании Союзного государства, подписанный ровно 20 лет назад, ждет новая динамика.
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