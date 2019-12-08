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В Дзержинском районе перевернулся бензовоз
Источник материала: Tut.by
Автоцистерна, в которой находилось дизельное топливо, перевернулась возле деревни Победное Дзержинского района,
Авария с участием грузового автомобиля с прицепом-цистерной массой 26 тонн с дизельным топливом произошла днем 8 декабря. В результате ДТП из цистерны вытекло около 6 тонн топлива. Площадь разлива составила около 4 квадратных метров.
Работы по перекачке топлива и постановке автоцистерны в транспортное положение проводила аварийная бригада предприятия — собственника груза. Спасатели на протяжении всего времени работ обеспечивали пожарную безопасность.
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В результате ДТП из цистерны вытекло около 6 тонн топлива.
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