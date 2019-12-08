Шекспиромания для чайников. Как Джуди Денч стала королевой английской сцены

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В Британии ее любят все — от королевы до простых пожарников. Её фильмографии может позавидовать любая актриса, а список театральных достижений впору публиковать в виде энциклопедии. Несмотря на серьёзные проблемы со зрением, леди Денч не собирается почивать на лаврах. «Не говорите, что я уже слишком стара, чтобы пробовать что-либо новое, — говорит она. — Я хочу лично убедиться, что роль мне не по силам, а не слушать предположения о возможных неудачах. Дайте мне шанс попробовать. Дайте шанс всем нам».





Джуди Денч и Иэн Ричардсон в фильме «Сон в летнюю ночь». 1968 год. Кадр из фильма.

Её величество актриса

Как ведут себя настоящие леди, Джуди объяснили ещё в детстве. Живая и непоседливая девочка доставляла немало беспокойства чопорным соседям, но не своим родителям. Её отец, известный в Йорке доктор Реджинальд Денч, и сам слыл душой компании и прекрасным рассказчиком, а мать Оливия отличалась горячим нравом. Маленькая Джудит немало времени проводила за кулисами Йоркского королевского театра, где отец работал штатным врачом, и лелеяла мечту стать театральным художником. Но восторги старшего брата Джеффри, который учился актёрскому мастерству, передались и ей — вслед за братом будущая актриса поступила в Центральную школу сценической речи и драматического искусства. Её естественная манера игры восхищала и однокурсников, и преподавателей, и школу Джуди окончила в числе самых перспективных выпускников.

Джуди Денч — кавалер ордена Британской империи, она признана лучшей театральной актрисой всех времён по версии газеты The Stage. В 1957 году Денч сыграла свою первую заметную роль на театральной сцене — Офелию. По её словам, тогда это вовсе не показалась ей трудной задачей. «Я вообще ничего не знала, поэтому мне совсем не было страшно, — вспоминает Денч о роли Офелии. — Потом я многое поняла, и мои наблюдения стали основой для дальнейшей работы. Я просто стиснула зубы и продолжила трудиться, чтобы добиться хороших результатов».





Джуди Денч в сериале «Крэнфорд». 2007 год. Кадр из фильма.

Четыре сезона она провела в качестве актрисы в лондонском театре «Олд Вик» (Old Vic). В роли Катерины в «Генри V» она покорила Нью-Йорк, в роли Джульетты в знаменитой сценической версии Франко Дзеффирелли — весь мир.

По её словам, это было самое счастливое время: Джуди проводила в театре дни напролёт. Даже если шла не её сцена, она наблюдала за действием из-за кулис. «Я не помню слова ни одной пьесы другого автора, но Шекспира могу цитировать целыми страницами», — признаётся актриса. В 1999 году актриса написала книгу «Шекспир для чайников» (Shakespeare for Dummies ) — так стоит ли говорить, какое влияние оказал автор на становление её личности?

Начальница Бонда

«Мисс Денч, ваше лицо — сплошной кошмар», — услышала Джуди на своей первой кинопробе в 1950-х годах. По её словам, этот вердикт надолго отбил у неё желание сниматься в кино, но к телевидению он не имел никакого отношения. Первый успех на большом экране — фильм «Её величество миссис Браун» — был задуман как телевизионный проект, но продюсер Харви Вайнштейн был так впечатлён игрой Джуди, что принял решение о выпуске ленты в кинотеатрах. Это одна из королевских ролей Джуди Денч, за неё она получила «Золотой глобус». Денч сыграла королеву Викторию, которая после смерти любимого супруга нашла поддержку в лице его верного слуги Джона Брауна.

Всего в активе Джуди Денч более сотни разных образов, но мировую известность актрисе принесла роль начальницы Джеймса Бонда, главы МИ-6 Оливии Мэнсфилд, более известной как М. В первый раз Денч появилась в этой роли в фильме «Золотой глаз» 1995 года. Сценаристы решили сделать главу секретной разведки женщиной после того, как реальную контрразведку МИ-5 возглавила Стелла Римингтон. Правда, Римингтон ушла на пенсию уже в 1996-м, а Денч снялась в семи фильмах «Бондианы» и наряду с самим супершпионом стала лицом британского кино. В последнем на сегодняшний день фильме «007: Координаты „Скайфолл“» героиня Джуди Денч умирает, и на её замену в МИ-6 приходит персонаж Рэйфа Файнса.





Кадр из фильма «Скайфолл»: Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда и Джуди Денч в роли главы MИ-6. 2012 год.

По мнению Джуди Денч, история о Бонде — абсолютно мужская. «Может быть, современные девушки ответили бы, что в мире должно царить равноправие, но я человек другого поколения. История Бонда написана так, что сыграть его может только мужчина. Он легко и непринуждённо отнимает жизнь, вряд ли эту функцию смогла бы взять на себя нормальная женщина. Для этого мы слишком чувствительны и вдумчивы. Начали бы переживать о последствиях. Однако можно довольствоваться уже и тем, что женщина руководит Бондом», — говорила она в одном из интервью.

«Оскар» за восемь минут

Ещё одна знаменитая роль Джуди Денч — королева Елизавета в фильме «Влюблённый Шекспир». За восьмиминутное появление в кадре Джуди Денч получила «Оскар». Это одна из самых коротких ролей-победителей в истории премии: меньше экранного времени было только у Беатрис Стрэйт в картине «Телесеть» (шесть минут).





Джуди Денч в роли королевы Елизаветы в фильме «Влюблённый Шекспир». 1998 год. Кадр из фильма.

В прошлом году Джуди Денч рукоплескала Венеция — фильм «Филомена», в котором она сыграла главную роль, получил две награды кинофестиваля. Главная героиня фильма — пожилая женщина Филомена Ли, которая в течение пятидесяти лет искала сына, усыновлённого в Америке. «Она безумно смешная и приятная женщина. Ей под 80, и мы с ней чем-то похожи», — рассказывала о своей героине актриса.

Тогда же стало известно о том, что у Джуди Денч серьёзные проблемы со зрением. Она не может самостоятельно читать сценарии и каждый раз вынуждена просить помощи у своих близких. Но это не мешает ей продолжать работу: актриса говорит, что на пенсию она не собирается и будет продолжать браться за новые интересные роли.

«Самое грубое и противное слово для меня — «пенсия», — утверждает она. — Ещё одно слово, которое я терпеть не могу, — это «старость». Я не разрешаю произносить их у меня дома».

Кадр из фильма «Филомена». 2013 год.

Одна из отличных ролей на подходе: летом этого года британский актёр Бенедикт Камбербэтч уговорил Джуди Денч сняться с ним в экранизации пьесы столь любимого ею Шекспира «Ричард III». В фильме Джуди Денч вновь досталась достойная партия — она сыграет королеву Маргарет.

Джуди Денч по праву считается национальным сокровищем Англии. В 2011 году Джуди Денч стала лицом Великобритании, приняв участие в рекламной кампании агентства по туризму VisitBritain. В 1988 году английская королева пожаловала Денч титул Дамы, а в 2013-м лондонские пожарники, увидев Денч на красной дорожке около паба, хором признались актрисе в любви от всей британской нации и спели в её честь песню The Beatles «Hey Jude».

Правда, сама актриса скептически относится к дифирамбам в свою честь и не желает становиться памятником при жизни. «Сокровище нации? — смеётся она. — Ненавижу этот ярлык, он пахнет пыльным шкафом. Я не хочу остаться в истории только благодаря классике, мне нравится быть разной. И вообще не люблю говорить о себе, тут вам не шоу одного актёра».