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В Москве пьяная женщина ехала по МКАД на горящем Mercedes
Источник материала: Tut.by
На Московской кольцевой автодороге очевидцы остановили горящий автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Видео инцидента
Как видно на записи, горящий автомобиль на высокой скорости ехал по МКАД. На сигналы других водителей женщина, находившаяся за рулем авто, никак не реагировала, поэтому очевидцам пришлось прижать машину к обочине. Самостоятельно покинуть Mercedes водитель не могла, так как была пьяна. Из авто ее силой вытащил мужчина.
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На женщину составили административный протокол.
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