В Москве пьяная женщина ехала по МКАД на горящем Mercedes

Источник материала: Tut.by

На Московской кольцевой автодороге очевидцы остановили горящий автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.

Как видно на записи, горящий автомобиль на высокой скорости ехал по МКАД. На сигналы других водителей женщина, находившаяся за рулем авто, никак не реагировала, поэтому очевидцам пришлось прижать машину к обочине. Самостоятельно покинуть Mercedes водитель не могла, так как была пьяна. Из авто ее силой вытащил мужчина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве, на женщину составили административный протокол.