Желтый «бип» Фуркада и слабый старт белорусов. Итоги первого этапа КМ по биатлону

Источник материала: Tut.by

Пока Фуркад возвращает былые кондиции, а братья Бё навязывают ему упорную борьбу на дистанции и в тотале, белорусские биатлонисты ищут свою оптимальную форму. Мы не идеальны в стрельбе и скорости на дистанции, но тренеры успокаивают: все под контролем. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук резюмирует первый этап Кубка мира в Эстерсунде.



Фото: Андрей Иванов, Биатлон online

Этап для белорусов

Старт Кубка мира у нашей команды вышел довольно слабым. В личных гонках лучшее место в мужской сборной Беларуси — 22-е Сергея Бочарникова в спринте. При стрельбе 0+1 Сергей показал 33-й ход, проиграв лидеру в этом компоненте Йоханнесу Бё минуту и 14 секунд.

У женщин лучшая позиция в личных гонках на счету Елены Кручинкиной. С единственным промахом в спринте она стала 31-й и проиграла на финише победительнице Вирер, показавшей аналогичную стрельбу, минуту и 22 секунды.



Елена Кручинкина. Фото: Андрей Иванов, Биатлон online

Наш прошлогодний лидер Ирина Кривко хвалила работу сервисменов, но при этом не блистала ни на треке, ни на огневом рубеже. По итогам дебютного этапа Кубка мира она не набрала ни одного зачетного очка, а лучший результат показала в индивидуалке, став 45-й.

Самой удачной из четырех эстафет Эстерсунда в исполнении белорусской команды можно назвать, пожалуй, женскую. В плане стрельбы и надежд на светлое будущее — так точно.

Состав по этапам у нас был следующий: Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола и Ирина Кривко. Динара использовала всего один доппатрон и отправила Кручинкину на дистанцию седьмой.



Фото: Kevin Voigt/TF-Images, Биатлон online

Но у Елены рассыпалась стрельба. На обоих огневых рубежах она использовала все дополнительные патроны и все-таки заглянула на один штрафной круг. Анне Сола пришлось вступать в гонку лишь на 15 месте с отставанием уже в две с половиной минуты.

При этом Сола и Кривко выстрелили 20 из 20 и сэкономили прилично времени, пока другие команды возились с перезарядкой и выцеливанием мишеней. Впрочем, на финише отставание белорусок от «золотых» норвежек возросло до трех минут и 40 секунд. Быстрый ход — пока совсем не наша история.

Что говорят об этом тренеры?

— Надо понимать, что мировая элита уже имеет за спиной отборочные старты, соревнования в Шушене, другие гоночные практики. Оптимальная готовность того же Бё-младшего не вызывает сомнений. Но это уникальный атлет, способный держать планку на заданном высочайшем уровне от «А» до «Я», от первого до последнего старта, — отметил старший тренер мужской сборной Олег Рыженков.

— Белорусам пока это недоступно, но вся наша команда на эмоциональном подъеме. На свои функциональные и скоростные пики ребята еще не вышли, тем не менее сила в ногах и руках есть.



Фото: Андрей Иванов, Биатлон online

По его словам, по сравнению с прошлым сезоном прогресс в выступлении парней точно заметен.

Возвращение Фуркада в топ тотала

Мартен Фуркад, страдавший весь прошлый сезон за пределами топ-10, вернулся на вершину Общего зачета Кубка мира. Он стал пятым в спринте (который выиграл его главный конкурент Бё-младший), зато отпраздновал викторию в индивидуалке.

А вот Йоханнес в «классике» провалился — то есть замкнул десятку сильнейших, что по меркам талантливейшего викинга — фиаско.

При этом в очном соперничестве на дистанции Мартен пока не готов навязывать борьбу рыжему Бё. На последний этап в эстафете они убегали с разрывом в 11 секунд — норвежец шел впереди. Мартен идеально отработал лежку и стойку, а вот Йоханнесу пришлось использовать два доппатрона, что не помешало норвежцу сохранить лидерство перед заключительным кругом.

На финишные метры дистанции парочка лидеров устремилась в семи секундах — Фуркад снова был догоняющим. Но, учитывая его скорость в спринте и индивидуалке, болельщики ожидали зарубы. А в итоге Йоханнес привез французу 32 секунды и серебро в подарок.

— У меня не было хороших ощущений в гонке, просто посмотрите на соперников. Последний круг получился анекдотичным, не было возможности отыграть отставание. Лыжи работали, может быть, немного хуже, чем у остальных, физическое состояние тоже, — сказал после эстафеты Мартен.

При этом в целом этап в Эстерсунде Фуркад расценивает как бодрый старт сезона.

— Итог недели, очевидно, очень хороший: три отличные гонки и желтая майка лидера.

Разрыв братьев Бё и компании

Отличной получилась шведская неделя и для норвежских лидеров. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тарьей там стал вторым. Сами братья называют такие подиумы — «бодиумами». И говорят, что это лишь первый семейный пьедестал сезона: дальше — больше.

Также в копилке Бё по две командные награды — серебро микста и золото мужской эстафеты. По итогам эстерсундских стартов Тарьей стал вторым в тотале, Йоханнес расположился следом за ним.

Мощным получился старт и для других членов норвежской сборной. Марте Ройзелнад в этом сезона всерьез метит на звание первого номера, незаметно отодвигая Тириль Экхофф.

В Эстерсунде Марте выиграла бронзу в супермиксте в паре с Ветле Шосте Кристиансеном, взяла серебро в спринте и принесла золото в женской эстафете, уверенно проведя заключительный этап.

Очевидно, что в этом сезоне викинги традиционно навяжут борьбу многим топам в Кубке наций и не только.

Французская индивидуалка

Очень достойную подготовку на старте сезона продемонстрировали и французы. В дебютных индивидуальных гонках они словно передали привет экс-тренеру по стрельбе Зигфриду Мазе и оккупировали пьедестал в биатлонной классике.

В мужской индивидуалке сборная Франции заняла четыре первые позиции — Фуркад, Дестье, Фийон Майе и Жаклен. Они не были безукоризненны на огневых рубежах, но за счет впечатляющего хода (по этому компоненту все четверо — в топ-8) французские биатлонисты ненадолго захватили власть.

Примеру последовали и девушки, которые днем позже принесли сборной Франции золото и бронзу индивидуалки. Лучшей в гонке на 15 километров стала Жюстин Бреза, допустившая два промаха. Ее подруга по команде Жюли Симон финишировала третьей с двумя штрафными минутами в пассиве.

Прорывы этапа

26-летрний россиянин Матвей Елисеев в спринте выиграл первую личную медаль Кубка мира. Белорусские болельщики наверняка помнят Матвея по выступлениям на чемпионате Европы — 2019, а также высказываниям про условия в Раубичах .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кстати, в индивидуалке Елисеев стал восьмым, доказав, что успех в спринте — не разовая случайность. Хотя по итогам шведского этапа россиянин признался, что его форма пока не на пике и после четырех гонок он чувствует себя тяжеловато.

Еще одним приятным сюрпризом Этсерсунда стало серебро швейцарских девушек в эстафете. Три сестры Гаспарин и разбежавшаяся в этом году Лена Хекки пропустили вперед только норвежек, а остальных грозных соперниц — шведок, итальянок, француженок и немок — швейцарки в этот раз попросили подвинуться. Неплохая заявка на будущие командные успехи.

Лучшие фото этапа

Тренеры Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален шаг за шагом выводят сборную Китая на новый уровень.

Норвежец Тарьей Бё успевает не только сам радоваться своим успехам, но и делать счастливее болельщиков.

А вот так выглядит возвращение Мартена Фуркада в топ. Кстати, многолетний король признался, что кубковая индивидуалка Эстерсунда подарила ему один из самых счастливых дней в жизни!

В сезон Кубка мира вкатилась и экс-белоруска Дарья Блашко, которая теперь с радостью представляет сборную Украины.

И под занавес улыбающиеся белорусские лица Анны Сола и Никиты Лобастова. Именно в таком составе Беларусь провела первый супермикст сезона.