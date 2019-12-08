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Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси

09.12.2019 14:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продлевать жизнь белорусам наше правительство будет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Неизбежно идет старение населения – как в Европе, так и наша страна подвержена этим тенденциям. Нам важно активно с вашей помощью развивать так называемую программу активного долголетия.

Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси

Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси

Люди в материале: Игорь Петришенко, Владимир Караник, Наталия Канем
 
 
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Новости Беларуси. Продлевать жизнь белорусам наше правительство будет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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