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Игорь Петришенко: Неизбежно идёт старение населения – как в Европе, так и в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продлевать жизнь белорусам наше правительство будет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его эксперты отмечают нулевую смертность новорожденных и мировой успех белорусского приложения для женщин всего мира.
9 декабря с делегацией ООН встретились вице-премьер и министры социального блока белорусского правительства.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Новости Беларуси. Продлевать жизнь белорусам наше правительство будет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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