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Исполнительный директор ЮНФПА: «Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность»

09.12.2019 14:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске с визитом находится Наталия Канем, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для Наталии Канем это первый визит в Беларусь. За три дня заместитель генсека ООН и руководитель фонда в области народонаселения побывала в гостях в родильных домах и резидентах ПВТ. Впечатление: наша страна в этом направлении – лидер.

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Исполнительный директор ЮНФПА: «Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность»

Наталия Канем, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор ЮНФПА:
Мне очень приятно находиться в Беларуси. Очень рада годам сотрудничества с вашей страной – основательницей ООН. Радует, что Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность. Это прекрасный пример для других стран.

Отметим, Фонд ООН в области народонаселения создан полвека назад, четверть столетия организация работает в Беларуси. В 2016 году наша страна присоединилась к Конвенции по правам инвалидов и активно занимается социализацией людей с ограниченными возможностями. Среди основных направлений работы – предотвращение семейного насилия.

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Исполнительный директор ЮНФПА: «Беларусь сократила практически до нуля материнскую и младенческую смертность»

Это уже вторая программа Фонда ООН для Беларуси, заканчивается в 2020 году. В перспективе приступят к новой – это развитие активного долголетия среди белорусов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске с визитом находится Наталия Канем, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области...
 
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