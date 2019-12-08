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WADA отстранило Россию от всех международных соревнований на четыре года
09.12.2019 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: newtribuna.ru
Российская сборная не сможет выступать под своим флагом на крупных турнирах. Также от участия в них отстранено руководство российского олимпийского комитета.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял такое решение, исходя из рекомендаций независимого комитета по соответствию (CRC) WADA, сообщает
РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу.
Это жесткое решение было ожидаемым - соответствующие рекомендации CRC WADA дал еще 25 ноября.
Решение означает, что Россия в течение 4 лет не сможет принимать у себя международные турниры. Сборная РФ не сможет выступать в международных соревнованиях под национальным флагом. Российские спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых норм, смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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Российская сборная не сможет выступать под своим флагом на крупных турнирах. Также от участия в них отстранено руководство российского олимпийского комитета.
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