﻿ До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое. 21.by
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До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое

09.12.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число погибших в результате пожара в здании образовательного учреждения возросло до 12.

До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое

До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое

Из 30 пострадавших в больницах остаются 9 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции. По факту ЧП ведется расследование.

Напомним, 8 декабря в стране был объявлен национальный траур. Соболезнования президенту Украины, слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.

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Новости Украины. Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число погибших в результате...
 
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