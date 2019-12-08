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До 12 человек выросло число жертв пожара в одесском колледже: под завалами найдены ещё двое
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число погибших в результате пожара в здании образовательного учреждения возросло до 12.
Из 30 пострадавших в больницах остаются 9 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции. По факту ЧП ведется расследование.
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Новости Украины. Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число погибших в результате...
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