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Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»
Источник материала: СТВ
Новости США. Мисс Вселенной-2019
26-летняя девушка активно выступает против насилия. На родине она также известна кампанией против гендерного неравенства.
В 68-м международном конкурсе красоты, который проходил в американском городе Атланта, участвовали 90 девушек. Второе и третье почетные места заняли представительницы Пуэрто-Рико и Мексики.
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Новости США. Мисс Вселенной-2019 стала представительница Южно-Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-летняя девушка активно...
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