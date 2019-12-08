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Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

09.12.2019 13:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Мисс Вселенной-2019 стала представительница Южно-Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

26-летняя девушка активно выступает против насилия. На родине она также известна кампанией против гендерного неравенства.

В 68-м международном конкурсе красоты, который проходил в американском городе Атланта, участвовали 90 девушек. Второе и третье почетные места заняли представительницы Пуэрто-Рико и Мексики.

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

Яркие фото участниц конкурса «Мисс Вселенная-2019»

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Новости США. Мисс Вселенной-2019 стала представительница Южно-Африканской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26-летняя девушка активно...
 
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