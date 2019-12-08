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В Минске погибла пенсионерка, перебегавшая дорогу вне пешеходного перехода

09.12.2019 14:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске погибла пенсионерка, перебегавшая дорогу вне пешеходного перехода
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Минске 9 декабря около 8.30. В районе дома №3 по улице Сурганова 72-летняя женщина перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

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Как рассказала официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, в это время в крайней левой полосе двигался Subaru под управлением 52-летнего водителя. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил пенсионерку. От удара женщину отбросило на Nissan, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП женщина погибла. По данному факту идет проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Трагедия произошла утром 9 декабря на улице Сурганова.
 
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